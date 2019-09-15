宵小一夜偷光沿路廣告鐵板 南庄業者損失慘重

2019-09-15 12:25

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣通往南庄鄉的124乙縣道，筆直道路邊有附近店家掛著廣告看板，但上月底陸續傳出鐵製看板一夜遭竊，由於附近店家都須依賴廣告看板指引遊客前來，因此不光廣告板損失約2萬5000元，當週週末更是完全沒客人，雖業者認賠損失並未打算報警；但警方仍積極主動介入，將向業者了解並調閱監視器，釐清案情。

南庄鄉水質清澈、氣候舒適，124乙縣道有許多大閘蟹養殖業者，每逢產季時總吸引許多老饕上門嘗鮮，但近來業者卻發現，沿途立在路邊的5座鐵製廣告看板竟一夕之間消失，也有其他業者受害，懷疑是遭宵小行竊，拆除鐵板後變賣。

大閘蟹業者表示，過去未曾發生類似狀況，但在上月30日晚間廣告板全數消失，由於當地業者都仰賴廣告看板指引遊客進到店家位置，因此看板遭竊後當週週末兩天業績掛蛋，再加上5座看板製作費用約2萬5千元，損失極大。

業者說，目前已趕工改以塑膠板及木棍替代，損失部分只能摸摸鼻子認賠，不打算報警，但後續即將而來的大閘蟹產季，照往年評估單日營業額都可達10萬以上，憂心倘若看板再遭竊或破壞，屆時損失恐更加慘重。

頭份分局表示，雖然未接獲業者報案，但目前掌握此情事已主動介入了解，將向相關業者徵詢案發細節，並調閱路口監視器追查，也會加強該路段夜間巡守，讓當地業者可安心做生意。

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