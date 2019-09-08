當心酒醉被洗劫 北市「乾洗大盜」落網

2019-09-08 16:00

〔記者王冠仁／台北報導〕54歲鄭姓男子多次在台北市街頭閒晃，趁機鎖定酒醉落單的民眾，他看準這些人喝醉沒有抵抗能力，於是趁機洗劫他們身上財物。警方發現他以「叫叫DPT」方式，鎖定酒醉民眾叫喚發現沒反應後，直接（direct）搜刮（plunder）竊盜（thief）犯案；警方分析他犯案行蹤，日前循線趁他在便利超商尋找目標時將他逮捕。

警方調查，今年3月21日至6月28日間，台北市中山區發生多起酒醉民眾遭不明男子洗劫身上財物的案件，被害人大多都是酒醉倒臥在路邊、公園，甚至還有人是酒醉被朋友開車載回家途中，朋友下車購物，歹徒竟趁車子沒上鎖趁機到車邊洗劫車內酒醉乘客財物。

經警方調閱監視器畫面追查，發現歹徒都是在飲酒店外或是飲酒店周邊道路、公園，隨機查看有無不勝酒力倒臥在路邊的民眾，再趁機靠進被害人後，再以口訣「叫叫D、P、T」犯案。歹徒會先輕聲叫喚下路倒民眾，若發現沒有反應就直接（direct）搜刮（plunder）竊盜（thief）。

這名歹徒3個月來至少犯下近十起案件，得手財物數萬元，警方長期分析他犯案模式與區域，日前趁他在長安東路一家便利商店尋找下手目標時將這名涉案的鄭姓男子逮捕，並依竊盜罪嫌送辦。

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