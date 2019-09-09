偷走土地公8箱泡麵 遊客後悔急加倍歸還、添香油錢

2019-09-09 11:40

〔記者陳鳳麗／中寮報導〕以泡麵土地公聞名的南投縣中寮鄉石龍宫萬善祠，昨日清晨被4名遊客抱走8箱泡麵，4名中年遊客昨日傍晚慚愧地帶了多箱泡麵歸還，並添香油錢道歉。廟方工作人員說土地公已原諒這幾位遊客，惟偷竊是公訴罪，警方今天展開偵辦。

中寮鄉石龍宫萬善祠，信眾前來拜拜都會準備泡麵，大家都說「土地公愛吃泡麵」，該宮也因此以「泡麵土地公」出名，很多人都要在此吃一碗泡麵才感覺有「來此一遊」的感覺。

石龍宮萬祠昨日週日上午8點多，工作人員吳常源等人發現泡麵好像少了好幾箱，調閱監視器才發現清晨有一車4人抱走約8箱泡麵。吳常源對這幾名中年男女的行徑十分不認同，PO網提醒其他人不要做這種事。

昨日傍晚這幾名中年人即抱著多箱泡麵到該宮，慚愧地表示，是他們到附近健行運動，知道泡麵土地公的泡麵可以自由拿，才一時起貪念抱回家，返家後就覺得這樣做不對，才決定「加倍奉還」，並添香油錢2000元向土地公懺悔。

工作人員吳常源說，土地公很慈悲，有的人生活困難，天天來吃泡麵，或帶幾碗回家，工作人員都不會說什麼，但若生活過得去，卻大肆搬回家就不太好。不過，這幾位遊客已道歉，土地公也原諒他們。

儘管廟方不追究這幾名起貪念的遊客，但由偷竊是公訴罪，警方今天主動偵辦。

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