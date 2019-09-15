涉侵占公司1489萬 安揚材料董事長詹世雄遭訴

2019-09-15 00:14

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕安揚材料科技公司董事長詹世雄被控於2014年間，以買賣磊晶片、晶粒名義向中租迪和公司辦理融資，取得1489萬8千元後，隨即將款項全數匯入由他實際掌控經營的鴻測科技公司帳戶內，將款項侵占入己，新竹地檢署依業務侵占罪嫌起訴。

檢警調查，55歲的詹世雄擔任安揚材料科技公司董事長期間，於2014年7月31日以安揚公司買賣WAFER（磊晶片）、LED CHIP（晶粒）名義向中租迪和公司辦理融資，取得1489萬8千元匯入安揚公司帳戶後，隨即於同日指示不知情員工以網路轉帳7筆各200萬元，以及1筆89萬8千元方式，將融資款項全數匯入由他實際掌控經營的鴻測科技公司帳戶內，將款項侵占入己。

詹世雄到案後，坦承與中租迪和公司簽約並簽發支票，卻否認侵占款項，辯稱告訴人安揚公司銀行帳戶資金均由他人調度，鴻測公司係由林男經營，安揚與鴻測有業務往來，安揚有支付貨款給鴻測的義務。

檢方認為詹世雄所為，涉犯業務侵占罪嫌，除依法起訴外，其犯罪所得1489萬8千元也建請院方宣告沒收。

先前新北檢調調查，詹世雄身兼揚華、安揚材料、綠能系統等8家公司實際負責人，自2012年起結合宇加科技、百徽、駿熠、佳營多家中小企業共20多家公司，陸續以假交易方式互買對方公司零件、產品或機器，假交易金額達24億元，營造公司業績大幅上揚假象，拉抬公司股價，致散戶誤信投資，各家公司並分持訂單向銀行貸款，共詐貸約6.2億元。

案經890名投資受害者於2016年提出損害賠償訴訟，新北地院認定確有虛偽不實交易，去年判詹世雄等人須賠償9億3694萬餘元。

詹世雄是交大電子博士，也是交大前校長張俊彥的得意門生，27歲就當上先進開發光電董事長，曾是風光一時的LED先驅，事後卻因炒股、侵占等案官司纏身，令科技界感嘆。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法