DNA比對出爐當晚胞姊托夢想回家 11年無名屍中秋前落葉歸根

2019-09-12 20:49

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市陳姓女子2008年離家失蹤，胞弟一直不願意相信噩耗，不願採驗DNA，新北市警方尋人尖兵、女警李芷儀發現陳女與新店一具水流屍失蹤時間、年齡、體型相符，聯繫上陳女女兒，她隔天帶著舅舅一起採驗DNA，說也離奇，陳男接獲DNA比對後，當夜睡夢中夢到胞姊哭訴想先回家，隔天他就求助警方確認收埋處，趕去祭拜胞姊，在中秋節前讓失蹤11年陳女落葉歸根。

新北市海山警分局埔墘派出所女警李芷儀，曾向警界尋人高手蔡淑女巡佐學習尋人技巧，經蔡淑女指導尋找失蹤人口方法，開啟李員尋找失蹤人口和無名屍方面的興趣；李員七月間，發現一筆2008年在新店河濱的一具水流屍，因衣著被衝得只剩胸罩，且遺留酒類、安眠藥，引起警方注意是他殺或自殺。

李芷儀想進一步確認無名屍身分，逐一搜尋與無名屍發現時地接近的失蹤人口，發現一筆於2008年9月14日家屬報案失蹤的42歲陳姓女子，從時間、地點、年齡、身型皆與無名屍相近，蔡淑女也給予支持，連繫家屬釐清，並採集DNA。

未料聯繫報案人、陳女胞弟時，他透露胞姊確有飲酒、服用安眠藥習慣，但每當建議他採集DNA比對，陳女胞弟總回答「應該不是吧、再看看」等理由塘塞，李員發現陳女有一女兒，尋找失母多年，轉而聯繫陳女女兒，這名女兒尋找母親多年，思母情切，隔天就帶著舅舅到警局採集DNA。

離奇的是，陳女胞弟接獲通知比中DNA後，當夜睡夢中就夢到胞姊，哭訴自己想早點回家，陳男隔天醒來，求助警方詢問收埋處，想提前拜祭亡姊，警方協助查出陳女大體收埋在新店四城公墓，陳女胞弟今天到海山警分局防治組撤銷協尋並感謝，還感嘆早知道就早點比對，能早點讓胞姊回家，告慰她在天之靈。

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