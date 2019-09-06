錢莊老闆被殺焚屍 三嫌欲自立門戶埋殺機

2019-09-06 17:29

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市男子施正雄經營地下錢莊，今年6月間懷疑負責收帳及放款的唐世豪等三名員工做假帳A錢，質問3人時被亂刀刺死，三嫌再運屍到宜蘭焚屍掩埋，檢警逮獲3嫌，挖出燒得只剩一小截的腿骨，3人聲押獲准；施男外甥女指控，舅舅很信任員工，未料慘死，她指控泯滅人心的員工在舅舅死後故佈疑陣，還回家屬LINE報平安，但家屬早已起疑報案。

檢警調查，施男發現17歲男子唐世豪、47歲男子陳天賜、27歲男子江昶濬每次交回帳目不清，5月間清出三人至少A走逾百萬元，6月16日把3人叫來新北市泰山區某公寓4樓的施男租住處兼工作據點談判，施嚴責3人時，3人拿出水果刀猛刺施男，當場殺害自己老闆。

唐嫌主張焚屍滅證，江提議埋到自己宜蘭壯圍老家的農地，江還向家人稱「我要帶朋友回來烤肉」，3人潑油燒屍8小時，燒到只剩少許焦黑骨骸後才埋起來；三嫌棄屍滅證後，仍正常上班，在桃園市自立門戶，接收公司原本桃園客戶，開始放款催討，與他們共事者都不知道3人凶狠殺害施男。

警方調查，今年3月間陳嫌、江嫌與唐嫌等三人想自立門戶，因資金不夠，就從收款作假帳，以多報少暗中存下創業本錢，但3嫌作假帳的風聲早就傳出，施男氣憤3人吃裡扒外，施男約3嫌到公司了解，未料竟遭信任的員工聯手刺死。

3名嫌犯案發後，正常上班，看不出任何異狀，死者外甥女說，舅舅失蹤後，員工完全沒有任何反應，直到另群朋友說他失蹤很久，家人回LINE問舅舅，也說在處理事情，還回覆「我在跟這邊老闆談投資新公司，慢個幾天回去」，不然就是辯稱「順便去度假」、「手機掉到游泳池」，家屬相當心急報案。

死者外甥女說，氣憤舅舅最信任的員工行兇後還故佈疑陣，讓家屬延誤報案，直到報警介入偵辦，才找到兇手、找到舅舅遺骸，但家人仍寄望全案能水落石出，告慰舅舅在天之靈。

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