錢莊老闆被殺焚屍 涉案3員工聲押禁見

2019-09-05 19:54

〔記者陳慰慈／新北報導〕在新北市泰山區經營地下錢莊的52歲施姓男子，疑被陳、江、唐姓員工殺害焚屍，棄屍在江嫌宜蘭老家農地，警方今依涉犯殺人、毀棄屍體罪，將3嫌移送新北地檢署複訊，檢方晚間7時許訊後依涉犯殺人重罪，有逃亡、串證之虞，將3嫌聲押禁見。

施男今年6月16日失聯，家屬先以失蹤人口向警方報案協尋，7月20日還在臉書社團「全國協尋專頁」張貼尋人啟事，但卻無人回覆發現他的蹤跡，警方調閱施男泰山住處附近監視器，發現他16日當天就被唐男等3人帶走，依妨害自由罪報請新北檢指揮偵辦，檢警比對通聯記錄後，昨晚將唐男等3嫌拘提到案。

據悉，施男發現唐嫌等3人作假帳，至今年5月份害他至少損失百萬元，放話清算，檢警懷疑施男因此舉引來殺機。

施男被殺害後，涉案3嫌疑利用木炭等工具，焚燒毀屍，再將部分遺骸拿至江嫌位於壯圍鄉的祖厝旁的農地棄屍。檢警昨晚到棄屍地點進行開挖，找到疑似屍骨，已由鑑識人員帶回鑑定，確認身份，但因遺體遭焚燒加上颱風影響雨勢過大，增加蒐證困難度，警方與鑑識人員因此今天上午重回現場蒐證，並帶江嫌回現場進行模擬。

至於命案第一現場在何處？及遇害時間？檢警將再調查釐清，追查有無其他共犯涉案，全案擴大偵辦中。

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