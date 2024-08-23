從南騙到北 誆合夥工程捲款 神鬼包商 犯30多案未落網

謝姓男子長年在工地，熟悉包商運作，偽裝成包商以投資工程名義欺騙工地的工人。（讀者提供）

2024/08/23 05:30

〔記者王捷／台南報導〕綽號「阿輝」的卅九歲謝姓男子，從一名工地工作人員搖身變成一名「神鬼包商」，他以接到建物裝潢工程，要找下游小包施作或投資等由，陸續找上在不同工地施工的人行騙，且一路從台南騙到新北市，至少犯下卅多案，多個縣市的檢警正在追緝他。

佯稱投資買料、雇工 利潤4成

據了解，謝男是做防火塗料工程出身，行騙手法是找工地的人搭訕，比如佯稱最近接了民宿油漆工程，希望被害人投資讓他先買料、雇工，完工後被害人可獲四成利潤。被害人為免被騙，上網搜尋發現確有這家民宿，最近也正在裝潢，加上利潤合理，決定投資廿萬元，結果謝拿到錢就失聯，被害人報案時才知謝男一直用同一手法詐騙同行。

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一名被害人說，因為被害者不想賺外快的機會被他人知道，都很保密，反而讓謝男有機會「一招打天下」到處行騙，最近還「升級」以建商承包商身分繼續詐財。

找工地的人搭訕 一招行騙天下

這名被害人說，「我比較幸運」有堵到謝男，要他簽下本票，才能提告；他去台南地檢署應訊時，檢察官告訴他，謝男從台南騙到雲嘉，再一路北上騙到新竹、桃園、新北，已涉卅多條詐欺罪，但從未到庭說明，只能通緝他，全力緝拿中。

本案除了刑事責任，被害人還可在案件起訴後對謝男強制執行債權，但被害人發現謝男無勞健保、詐騙時都是收現金，名下無任何財產，想討回血汗錢恐怕不易。

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