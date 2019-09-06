君鴻酒店遭法拍 聲請大法庭統一見解失敗

2019-09-06 11:19

〔記者張文川／台北報導〕位於高雄市地標85大樓的君鴻酒店，日前遭法拍歇業，董事長張慶輝請求高院撤銷檢方塗銷禁止處分與拍定程序，但被駁回，最高法院日前駁回抗告確定；君鴻另認為法律見解有歧異，向最高法院聲請提案到大法庭以統一見解，最高法院合議庭認為聲請理由與前案屬不同事實，不符提案至大法庭的要件，日前一併駁回聲請。

最高檢察署2015年偵辦鄧文聰掏空幸福人壽案，認定君鴻酒店是鄧文聰的犯罪所得，予以假扣押；之後債權人聲請法拍，結果由海霸王集團以54億元拍定，最高檢囑託高雄地院塗銷禁止處分登記，使君鴻酒店解除假扣押。

張慶輝聲請撤銷檢方的塗銷禁止處分登記、執行法院拍定程序，並回復所有權登記，但高院認為，君鴻酒店被法院拍賣後，檢方本就有權塗銷禁止處分，何況君鴻若對拍賣有異議，應是向高雄地院聲請，因此駁回聲請。案經抗告，最高法院日前駁回抗告確定。

君鴻另以終審的法律見解有歧異為由，聲請大法庭統一見解。但最高法院承審庭評議後認為，君鴻是以「所有權人」身份針對檢察官同意解除禁止處分的命令聲請回復，但最高法院先前判決的事實，卻是「拍定人」聲請解除檢察官所發的禁止處分，2案事實並不相同，不符提案至大法庭的要件，因此也駁回其聲請。

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