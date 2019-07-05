默默發大財？高雄君鴻酒店明歇業 台南下月有大飯店開張！

2019-07-05 16:49

〔記者洪瑞琴／台南報導〕發大財不是用喊的！高雄著名君鴻酒店將歇業，高雄市長韓國瑜口中說「又老又窮」的台南，預計8月將有煙波飯店台南店「插旗」中西區飯店群1級戰區，搶攻古都文化觀光商機。

煙波飯店台南店基地，對面即為原台南地方法院國定古蹟，鄰近孔廟文化園區、台灣文學館、台南美術館等重要文化資產節點，還有新光三越百貨、大億麗緻、晶英酒店、小西門等精緻的商業群聚，這裡成為府城舊城區觀光軸帶最熱門地區。

煙波飯店台南店為中西區建興段「商四」開發案，土地原為台南地方法院宿舍國有土地，約1637坪，由市府、財政部國有財產署及民間合作開發，係依國有財產法以設定地上權方式引進民間廠商投資興建營運，為市府重大投資招商案之一。

南市經發局表示，煙波飯店於2016年10月動工，今年3月取得使用執照，6月21日取得旅館登記，預計8月開始營運，而飯店興建地上12層，地下3層，總計有536間客房。

南市經發局表示，大飯店開發案效益，加強周邊觀光景點與商業連結度，預估民間投資金額約28億元，可創造約4.5億元的年產值，及創造約150人的就業機會，對台南的經濟發展與提升就業機會將有相當助益。

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