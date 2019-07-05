高雄85大樓君鴻酒店證實 明天起歇業解散

2019-07-05 17:35

首次上稿 16:21

更新時間 17:35（新增高市府回應）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄85大樓的君鴻酒店驚傳停業，該飯店拖到今天下午4點才發表聲明，強調為了保障公司員工權益，董事會緊急忍痛作出歇業解散的決定，今天為營業的最後一天。另為保障已預訂餐旅的消費者權益，也已安排轉移相關業者服務。

君鴻酒店指出，由於高雄地方法院民事執行處，對君鴻國際酒店主要財產執行法拍程序的動作「急如律令」，異於尋常地在3個月內接連完成3拍，馬不停蹄臨時又訂於7月8日要將拍賣款項實行分配。

君鴻強調，該飯店雖提出訴訟救濟，但面臨實行分配日期迫在眉睫，且恐緩不濟急，為優先保障公司員工權益，君鴻董事會於7月4日的最緊要關頭，緊急忍痛作出歇業解散的決定，希望能優先保障員工權益，協助員工資遣費可以依法獲得優先參與分配，希望法院能體恤將近600個員工的生計，將員工資遣費列入優先債權。

君鴻飯店表示，面對高雄地院執行拍賣程序速度快，「異於常理如急行軍」，迫使君鴻措手不及，君鴻基於照顧員工的重責，除辦理歇業解散外，並積極協助員工，依法取得應有權益，以配合高雄市勞工局協助君鴻員工爭取權益。

君鴻同時對全體員工照顧不周，及對消費者和往來廠商所造成的不便，深深表達歉意。另為保障已預訂餐旅的消費者權益，也已安排轉移相關業者服務。

君鴻酒店強調，自從向債權銀行辦理貸款以來，一直都是正常繳息，決定歇業解散前，也未積欠工資，一切經營正常，卻遭到銀行突然片面終止合約，導致酒店莫名其妙被拍賣，加上法院未作公正判決，高雄地院執行拍賣速度又出奇的快，致使君鴻不得不宣告歇業解散。

對此，高雄市新聞局傍晚也表示，君鴻酒店僅是經營權易主，未來將由海霸王集團繼續經營，市府將協助確保員工與消費者相關權益。

據了解，海霸王集團看好韓流帶動觀光人潮，先在高雄前鎮漁港打造全國最大複合型冷凍物流園區，3月進一步以54.4億元標下高雄法院法拍的君鴻酒店，未來將維持五星級飯店模式營運。

高雄市勞工局則表示，君鴻歇業預計解雇勞工480人，預留20至30人進行善後事宜，會發放6月份薪資及非自願離職證明書，7月份薪資因尚須核算，因此會連同勞工特別休假未休畢折算工資，於8月6日發薪日同步發放，但仍須待公司方正式通報為準。

高雄市政府消保官強調，若飯店停業，消費者如持有飯店發行的禮券，禮券如有記載由某金融機構負履約保證，消費者可洽詢該金融機構處理；如已訂房，可要求業者退費，如不退費，消費者可向消費者服務中心（電話直撥1950）提出申訴。

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