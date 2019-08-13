君鴻酒店法拍履勘 執行官與海霸王被阻門口爆衝突

2019-08-13 12:11

［記者黃旭磊／高雄報導］位於高雄八五大樓內君鴻國際酒店遭拍賣，法院與債權人首度前往履勘，上百員工於門口、電梯口靜坐抗議程序違法，債權人也被拒於門外。

君鴻國際酒店以54億4千多萬元拍出，高雄地方法院民事執行處事務官林怡成，上午9點帶13組人馬首度履勘，未料，上百名前君鴻員工堵住門口、電梯口，高喊「拒絕點交、還我工作權」口號，而在大廳內，林怡成向君鴻董事長張慶輝宣達程序，後方有2組法院履勘人馬疑似未驗身份搭電梯上樓，引爆員工不滿。

張慶輝與員工高喊「前面宣達，後面卻違法侵入」，與法院執行人員、苓雅警分局警力僵持，員工叫罵「海霸王未接手，員工失業自救」、「法院未尊重老百姓」，所幸，分局長李謀旺調度協調，律師謝正譽逐一審查履勘人馬身份證件，確保沒有外人進入。

海霸王總經理李日順以債權人身份到場，被張慶輝要求出示委任狀，李日順遲未拿出，雙方繼續僵持並引來員工叫罵。

李日順表示，我們才是最大受害者，君鴻欠渣打銀行債務，拍賣法定程序經過6年到三拍，（凱德唐公司）花了54億4千多萬都繳完了，5月7日完成過戶，「產權是我們的卻不能進去」，為了員工有路走「恬恬莫講話」，每月還要多繳利息1千多萬。

至於4百多名員工是否續聘，李日順強調，取得拍定產權非經營權轉移，君鴻積欠7千4百多萬元預告工資，曾建議由勞保局出面代墊，會盡量保障員工工作權。

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