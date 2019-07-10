鄧文聰涉掏空幸福人壽案出庭 君鴻酒店向高院遞狀陳情

2019-07-10 13:00

〔記者楊國文／台北報導〕知名的君鴻國際酒店日前突傳歇業，由於君鴻酒店前身是金典酒店，原業主是涉幸福人壽掏空案的前董事長鄧文聰，金典酒店也因為被宣告沒收而遭拍賣抵償，君鴻酒店今北上向高等法院陳情、遞狀，主張高雄地院拍賣程序違法，應暫緩拍賣執行，並聲請大法庭裁定。

君鴻酒店前身是高雄金典酒店，位於知名地標「85大樓」的37樓至85樓，有590房間，原業者鄧文聰因積欠債務，經高雄地院公告拍賣，並歷經2次流拍，第3次由海霸王集團以54億元買下。

今日高院更一審提訊鄧文聰開庭，君鴻公司指出，該公司資產與鄧文聰被訴的事實無關，與刑法第38條之1第2款所謂的「因他人違法行為而無償或以顯不相當的對價取得犯罪所得」的意旨不符。此外，君鴻的資產價值100多億元，卻被以54億元買下，對君鴻權益告成損害，請求高院向執行單位表示其法律意見。

君鴻公司也主張，此案的扣押應移轉至抵押物拍賣所得的數額，仍應通知執行處予以納入，以利計算繼續發生領取和處分的數額，以免實際分配發款後產生不可回復的損害。

君鴻並指稱，已分別就民刑事程序提出救濟，關於拍賣合法性部份，已由高雄高分院民事庭審理，且禁止處分的資產是否能拍賣，也已聲請提案由大法庭審理。君鴻認為，「遲來的正義不是正義」，君鴻只希望救濟程序確定前不要點交和發款，否則司法救濟就沒有實益了。

鄧文聰庭訊表示，他是清白的，幸福人壽連一毛錢都沒損失，都在幸福人壽於EFG銀行的帳戶上，只是很多要調取的資料都還沒回來，堅稱「我沒有動機去掏空、也無洗錢行為，幸福人壽沒有一丁點的損失」，律師主張應判鄧無罪。

幸福人壽掏空案中，前董事長鄧文聰被認定違背職務向渣打銀行質押借款等犯行，已遭判刑10年定讞、併科罰金3.5億元，由於法院宣告沒收他犯罪所得約2億美元，檢方鎖定他名下的金典酒店進行查封拍賣變價，直到今年第三拍才由海霸王集團買下。另外，鄧另向境外EFG銀行質押借款的部分，則撤銷發回高院更審。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法