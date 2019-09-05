外送平台「世紀對決」撞車 警：賺錢有數 性命要顧！

2019-09-05 14:09

〔記者許國楨／台中報導〕美食外送服務近幾年興起，民眾懶得出門只要手機app下單，就有專人把餐點送到家，其中又以UberEats和Foodpanda為最大宗，前幾天有網友將兩家業者外送員對撞的照片PO網，引起網友熱議直呼是「世紀對決」，但中市警方說，外送工作途中發生交通事故頻傳，呼籲外送人員要遵守交通規則，否則因為一張外送單發生車禍，得不償失。

台中市警局交通大隊表示，近年來餐點外送風潮持續發燒，街道上隨時都可以看到餐點外送員騎車穿梭身影，有時甚至同一時間出現好幾部餐點外送機車在道路上行駛，因機車機動性高，大多數餐點外送員以機車作為交通工具，也造成外送員也許為了想多跑幾趟，在時間就是金錢壓力下，為了趕時間送餐卻不顧生命安全，實在不值得。

交大同時公布一段影片，有外送員在路口快速行駛，沒有注意到前方iBike騎士，當場把人撞倒，也有外送員疑似物品掉落，沒有注意後方車輛就急停造成追撞，還有外送員經過路口沒有減速發生碰撞意外。

而目前警員處理車禍的相關回報資料、報表，不會針對車禍當事人的職業加以註記，雖然無法單獨針對餐點外送機車事故件數進行統計，僅能根據第一線處理員警回報有外送員出車禍的狀況，但常見送餐過程中的違規情況不外乎是停等紅燈時，疑似在確認路線或訂單，低頭猛滑手機。

雖然騎士大都在機車龍頭裝上手機架，以為停紅燈時能這樣隨時低頭滑手機，但其實這些都是違規行為，也容易發生交通事故意外，也有不少外送員為了送更多單而冒險騎快車、違規行駛，導致外送員群組每天都有同業發生車禍的消息。

大隊長林沐弘表示，送餐賺錢是一項風雨無阻的辛苦工作，為了搶時間，迅速將餐點送達，常常將安全拋諸腦後，對此也呼籲外送人員要注意自己還有其他人的安全，否則因為一張外送單而發生車禍，得不償失。

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