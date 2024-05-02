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付210萬盼愛子減刑遇「假律師」 檢起訴求刑2年6月

桃園地檢署近日依詐欺罪嫌起訴邱男，認邱男趁人之危詐騙，建請法院判處2年6月徒刑。（資料照）

桃園地檢署近日依詐欺罪嫌起訴邱男，認邱男趁人之危詐騙，建請法院判處2年6月徒刑。（資料照）

2024/05/02 12:18

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市31歲邱姓男子得知林姓女友胞弟與人發生車禍，竟向林女母親佯稱自己是律師，可居間協助和解事宜以減輕刑責，豈料，經濟並不寬裕的林母前後湊了210萬元支付，兒子仍被起訴，審理期間才知傷者一毛和解金都沒拿到，桃園地檢署近日依詐欺罪嫌起訴邱男，認邱男趁人之危詐騙，建請法院判處2年6月徒刑。

邱男與林女曾是男女朋友，去年初他得知林女弟弟與人發生車禍，遂向林女表示可以協助處理損害賠償事宜，並向林母佯稱自己是律師，會幫忙居中與傷者洽談和解事宜，且會拿到優渥條件，讓林男刑責減輕。

林母在愛子心切下，同年1到4月陸續交付12萬到40萬元不等，給邱男或邱男派來之人，前後總計付出210萬元，沒想到兒子還是被台中地檢署起訴，全案移送台中地院審理後，林母才知傷者根本一毛錢都沒拿到，怒對邱男提告詐欺。

邱男供稱，確實有向林母取得共210萬元，原欲用來作為和解金，只是自己把款項用在他處，林女、林母均指證歷歷，檢方認為邱男涉犯詐欺取財罪，建請法院審酌邱男趁林母一家人遭逢變故、急需援助之時詐騙，讓整體經濟狀況不寬裕的一家人處境更加艱難，主觀惡性重大，且詐騙金額逾200萬元，情節嚴重，邱男事後亦未積極與林母和解並賠償，犯後態度不佳，建請判處2年6月徒刑，以資懲儆。

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