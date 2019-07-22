Uber eats、Foodpanda都中鏢 稽查外送APP不合格率8成

2019-07-22 12:15

〔記者蕭玗欣／台北報導〕美食外送APP近年十分受到消費者的喜愛，但背後隱藏的食安危機卻不易察覺。行政院消保處首度針對國內線上送餐APP餐飲業者進行檢驗抽查，26家餐廳僅5家合格，不合格率達8成，包括餐廳蔬菜被檢測出有20項農藥殘留、餐廳內大量蟑螂亂竄，甚至業者食材過期10年還繼續使用。

美食外送APP盛行，但方便、快速的美食卻也隱藏危機。消保處今年5月會同台北市、新北市、桃園市、新竹縣、台中市及高雄市等6縣市消保官及衛生機關，對所轄26家業者廚房的「食材衛生結果」及「廚房衛生管理」進行抽驗及查核，這些業者合作對象包含Uber eats、Foodpanda、有無外送。

在食材衛生安全項目，.雞蛋抽驗12件全數合格、蔬菜抽驗20件，有2件農藥殘留超標；廚房環境衛生管理項目中，廚房環境衛生查核26家，有20家不合格、食材貯存及使用（食材有無逾期）有6家食材逾期。總計26家業者中，僅5家完全合格。

消保官王德明點名抽查情況最嚴重的店家，新北市板橋區的廣香龍華樓餐廳在環境衛生、逾期食材及蔬菜檢測標準三項都不合格，逾期食材竟高達6項，是本次抽查最多，蔬菜含有9項農樣殘留，其中，甜椒不合格標準超標28倍；台北市中山區天下麵，在蔬菜檢測中，發現有一根蔥有20項農藥殘留，其中3項還是不能使用的農藥。

高雄苓雅區黃鶴樓在衛生安全檢查方面，20項項目有12項不合格，稽查人員在廚房甚至發現一整群蟑螂亂竄。王明德表示，以往稽查時有一、兩隻蟑螂就會要求取締，這家業者竟然有一群蟑螂跑來跑去，盼業者能更注意環境衛生及食材安全。

桃園市豐瑤川菜館在20項衛生檢查有9項不合格，稽查人員甚至發現，部分食材在2010年就已到期，業者到現在還在使用，呼籲業者注易本身衛生安全及衛生標準。

食藥署提醒，消費者購買時要按照「看」、「查」、「慎」、「取」四步驟，看餐廳是否有食品登錄，查詢餐廳詳細資料、評價，下單前看清楚產品內容，最後取一定要確認包裝完整。

王德明表示，食藥署已將線上外送業者納入年度定期、不定期稽查，未來也會逐步要求業者符合相關規範。

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