跑UberEats月賺8萬？全職外送員月賺僅24K

2019-06-05 12:39

〔即時新聞／綜合報導〕UberEats上線3年，據點從雙北一路跨到高雄，許多人都紛紛加入外送大軍，網路上甚至有時薪破200、月入8萬元的傳聞，但有周刊實際跟訪在台北及桃園的外送員，發現即使尖峰時段也不像外傳一般有很多單可接，甚至1個月賺不到1萬元。

據今天出刊的《周刊王》報導，UberEats上線以來吸引許多想賺外快的族群，網路上更盛傳送越多賺越多，甚至有月入8萬的傳聞，但根據一名在台北內湖當全職外送員的30歲李姓男子指出，即使在晚上的尖峰時段，也不像外傳一般有很多單可以接，雖然有時遇到下雨，能在1小時內跑4趟，但有時則是等了20分鐘才接到一張單，前後花了38分鐘才賺到51元的運費。

李男指出，以他平日從上午11點跑到晚上8點，加上週末偶爾會跑算下來，1個月扣掉油錢只賺約2萬4，無法像網路文章所說的「1小時跑2趟、1天賺1380元」。針對網傳月賺8萬甚至12萬的說法，李男認為，1小時接3、4張單，時薪才會破200元，必須1天跑12小時，且天天不休息才有可能賺到那麼多，因此後來他找到工作後就停止全職外送了。

另一名在桃園市區外送的25歲林姓男子則指出，UberEats去年進軍桃園後，他一開始曾1天跑8小時，月賺3萬，但12月後收入就遽減，因為一開始是UberEats有推免運活動，所以單子多的狀況下1天能跑14趟，但活動結束後1天最多只有6趟，1個月下來賺不到1萬元，所以到今年2月後，林男找到工作後就不再外送了。

報導也提到，UberEats的一趟車資，包含取餐費42.5元及送餐費17元，再加上距離費（10.2元／公里）以及平台抽成25％。至於宵夜及早餐時段每趟可多20元，平均下來一趟約可賺50到80元。

針對兩名外送員的說法，UberEats方面則回應，指外送員薪水與外送時間、區域有關，無法針對個案評論，但也強調因應業務發展，一直有推薦獎勵，至於UberEats目前招募多少外送員、外送單量之間如何平衡等問題，UberEats則以公司機密為由不願透露。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法