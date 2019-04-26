運送食物就屬食品業者 「Uber Eats」7月起須向食藥署登錄

美食外送平台Uber Eats。（資料照，記者陳炳宏攝）

2019-04-26 14:47

〔記者吳亮儀／台北報導〕食品藥物管理署今天公告，7月起，即使只是運送食物的物流業者也該到食品業者平台專區登錄，這將涵蓋例如沒有做食品、只負責外送的「Uber Eats」等業者，若屆時沒完成登錄，可處3萬元到3百萬元罰鍰。

食藥署今天公告修正「應申請登錄始得營業之食品業者類別、規模及實施日期」，明訂物流業等食品業者應申請登錄的規模，以及實施日期等相關規定，強化食品業者資訊掌握。

食藥署科長林蘭砡說，根據食安法的食品業者定義來看，包含食品物流業也算食品業者，因此也該登錄食品業者、且須依規定做好食品良好衛生規範（GHP），之後各地衛生局也會定期稽查。

「Uber Eats」和各餐廳合作，讓使用者能在線上訂餐，並由代雇駕駛運送，根據新規定，業者未來需得全數登錄。

依據「食品業者登錄辦法」第四條，物流業者應登錄事項包含填報人基本資料、食品業者基本資料、倉儲場所基本資料、運輸工具基本資料、其他有關物流行為說明。

林蘭砡說，7月上路後若未完成登錄、且經要求限期改正卻沒改正者，可依食安法處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/