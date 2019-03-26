藥品安全問題連環爆 消基會轟食藥署「破功」

2019-03-26 10:52

〔記者陳宜加／台北報導〕藥物安全問題連環爆，中國華海製藥公司生產的「纈沙坦」藥物含有致癌物質、美國FDA印度藥廠生產用於降血壓的藥物也檢出具動物致癌性，消基會今天出面痛批，主管機關管控藥品安全一再破功，應比照食安，建立「藥安五環」、「藥品五非」政策，並落實每年的稽查與抽檢機制。

常用於血壓與心臟治療藥品的「纈沙坦」可能自2012年起就含有致癌物質，國內共19批藥品檢出，須於3月27日前下架回收；美國FDA印度藥廠生產的原料藥檢出具動物致癌性，國內共2款藥物使用，預防性下架。

消基會董事長雷立芬表示，沙坦類降血壓藥品頻傳含有致癌物，反映全球藥廠削價競爭，為了降低製藥成本，紛紛引用中國或印度的原料藥，品質更容易有問題，主管機關應管控藥品原料來源與製程的安全性。

她質疑，食藥署僅以實驗報告判斷對人體健康有害與否，卻漠視藥品製程欠缺安全、穩定因素，無法保障國內藥品環境，應全面要求相關學名藥品經檢驗不含有致癌物方能販售，也應公布明確的管理辦法納管。

雷立芬舉例，我國針對食品安全，建立「食安五環」、「食安五非」系統，就源頭控管、重建生產管理、加強查驗、加重惡意黑心廠商責任、全民監督等面向，同時要求食品非登不可、非報不可、非追不可、非驗不可、非稽不可，也應作為藥品品質把關的借鏡。

她說，降血壓藥物風波不斷，服用過的消費者人心惶惶，且多數有毒物質長期累積人體後，才可能產生明顯傷害，建議消費者定期篩檢，並與其他未服用到問題藥物批號的對照組比較，了解罹癌比例是否偏高。

消基會也呼籲，隨台灣進入高齡化社會，慢性疾病服藥人口增加，尤其高血壓患者長期依賴藥物控制病情，應儘速與醫師討論更換替代藥品，切勿擅自停藥。

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