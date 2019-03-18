美食外送平台納管 4月起須揭露供應商登錄字號

2019-03-18 22:02

〔記者周彥妤／台北報導〕外送餐點到府App興起，台北市衛生局表示，4月起，北市率全國之先納管Uber Eats、foodpanda等餐飲外送平台，輔導業者揭露平台供應商食品業者登錄字號，形同間接讓外送平台得與合法供應商合作，一旦發生食安問題或消費糾紛時，得以溯源。

衛生局食品藥物管理科技正邱雯萍指出，外送餐點到府成為新興行業，民眾使用日漸增加，為利於把關食安，決議以「台北市食品安全自治條例」第9條「公共飲食場所標示事項」，延伸至網路餐飲外送平台，輔導現有8家業者，包括Uber Eats、foodpanda、honestbee、有無快送、戶戶送、吃飽沒、foodomo及街口外送，於手機App及網頁上，揭露平台供應商食品業者登錄字號，4月起正式實施。

邱雯萍說，目前仍以輔導業者為先，尚無罰則，但現有8家業者都樂意配合，此舉等同間接要求外送平台得與具登錄字號的合法供應商合作，且要是有食安事件發生，也能讓政府部門方便溯源及稽查，更可保障消費者接觸的是合法登記的食品業者。

邱雯萍說，外送平台揭露供應商字號後，衛局也會展開定期或不定期查核，一旦衛生事項違規，按食品安全管理法第8條第1項，可處供應商6萬元至2億元罰鍰；若是外送平台造成的疏漏，平台業者就會挨罰，但仍須視個案認定。

美食外送平台Uber Eats。（資料照，記者陳炳宏攝）

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