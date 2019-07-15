市售嬰兒枕不合格率77％ 消保處建議減少含顆粒物枕

2019-07-15 18:25

〔記者蕭玗欣／台北報導〕行政院消保處今年5、6月抽查市售30件嬰兒枕，在游離甲醛、偶氮染料、有機錫等品質檢測方面，30件都合格；在商品標示部分，不合格共23件，不合格率約7成7。另有2件宣稱可防窒息、 猝死，涉嫌違反藥事法規定，還有1件含有顆粒物，但建議減少使用。

行政院消保處消保官張英美表示，今年5至6月在台北市及新北市及網路購買30件市售嬰兒枕（實體商店10件，網路20件）進行品質檢測及標示查核。

查核結果指出，在游離甲醛、偶氮染料、有機錫品質檢測部分全部合格；商品標示部分有23件，不符合織品標示基準，包括未依規定標示纖維、填充物成分及重量百分比、洗燙處理方法、製造商或進口商資訊、尺寸或尺碼等資訊，以及未使用繁體中文標示或標示生產國別，違反「商品標示法」，限期不改正，可處2萬元以上、20萬元以下罰鍰。

張英美表示，23件中有11件沒有商品檢驗標識，違反「商品檢驗法」。

消保處表示，不符合規定的市售嬰兒枕，已由主管機關經濟部依法進行後續處理，並加強網路零售業交易的管理。

另外，還有一件產品內容物有顆粒狀，消保處擔心若久用後出現破損，恐造成嬰兒誤食、窒息，建議減少使用。不過，經濟部標準檢驗局表示，依據CNS 15503「兒童用品一般安全要求」的物理性安全要求，該產品經檢測縫線、拉力等後，並未不合格。

消保處表示，還有2件產品宣稱可防窒息、甚至可防止嬰兒猝死，有違反藥事法第69條規定之虞。衛福部則表示，將請專家學者研議，若違法屬實，依法可處60萬元以上、2500萬元以下罰鍰。

消保處提醒家中有幼兒的家長，建議讓嬰兒仰睡，且不需使用枕頭，市售產品多為周邊蓬鬆凸起，中間凹陷， 擔心側睡變趴睡，會導致窒息風險。

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