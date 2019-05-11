8縣市托嬰中心稽查 逾半不合格

2019-05-11

〔記者鄭瑋奇、黃旭磊／綜合報導〕托嬰中心不當照護事件時有耳聞，行政院消費者保護處日前選取八縣市三十二家托嬰中心，分為社政、衛生、環保、建管、消防進行聯合稽查，十九家業者不合格，像是冰箱內放魚飼料、過期肉品、環境中有病媒蚊孑孓等，已開罰並要求業者限期改善。

消保處今年三月至四月期間，針對六直轄市及新竹市、彰化縣，各選四家托嬰中心聯合稽查，台南四家業者皆有項目不合格，桃園、新竹、台中、高雄皆有三家業者不合格。

消保處表示，社政項目不合格，主要是公共意外險及團體險保額不足、保健箱藥品過期等；衛生項目共八家不合格，主要是人員感染管制教育訓練不實、廚房衛生不合格等；環保項目三家不合格，主要是飲水機未定期檢測；建管項目有四家不合格，主要缺失為未辦理建築物公共安全檢查簽證申報；消防項目不合格有六家，主要缺失為避難逃生設備缺失等。

消保官王德明表示，稽查項目雖多，仍有十三家完全符合規定，另有十三家只有一項缺失。

有病媒蚊孑孓、過期肉 都挨罰

不過高雄市私立愛丁堡托嬰中心，在衛生五個稽查項目中就有四個不合格，包含工作人員教育訓練時數不足、冰箱內放魚飼料、過期近五年的麵筋、環境中有病媒蚊孑孓、專責人員不會操作傳染病通報系統等，在發現病媒蚊方面，疾管署已依法開罰六千元。另一家高雄市私立優兒寶貝托嬰中心，冰箱發現逾期肉品開罰六萬元。兩家托嬰中心昨均不對外回應。

王德明建議民眾選擇托嬰中心時，除要合法立案外，還要查看有無定期消毒、廚房衛生條件等；另一個重點是托嬰中心師生比（法令規定一比五）及教師流動率，以及是否有裝設監視器等。

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