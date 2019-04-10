消保處去年消費申訴5.9萬件 線上遊戲又登榜首

2019-04-10

〔記者陳宜加／台北報導〕科技日新月異，消費管道多元，消費糾紛也日益成長，行政院消保處最新統計，去年國人申訴案件將近五．九萬件，較前年成長八．六％。線上遊戲仍是爭議最多的類別，包含玩家被懷疑「開外掛」而遭停權、遊戲轉蛋資訊不透明等，消保處預計今年與經濟部建立通報平台，即時解決。

疑開外掛遭停權、轉蛋資訊不透明最多

消保處統計，去年總計受理五萬八九六二件消費申訴，較前年增加四七○七件；前五大類別以線上遊戲蟬聯榜首，其次為服飾、皮件與鞋類、電信、通訊與周邊產品、電器與周邊商品。

消保處參議王淑慧表示，線上遊戲主要爭議為遊戲業者禁用外掛程式，但系統自動認定，常讓無辜玩家帳號無故遭停權或刪除。另常見虛擬錢幣或道具遭不當移轉、熱門遊戲伺服器不穩、網路連線品質不佳等。

王淑慧指出，經濟部修訂「網路連線遊戲服務定型化契約應記載及不得記載事項」，今年一月八日上路，要求業者針對未經法定代理人的消費行為，制定處理流程與警語；抽獎、轉蛋等資訊也須充分揭露，避免爭議。此外，消保處將與經濟部建立消費糾紛資訊交流管道，提供買家與賣家特殊案件通報機制，並加速處理時程。

網購商品有7天鑑賞期 拆封不退惹糾紛

至於服飾、皮件與鞋類、電器與周邊商品類的消費爭議，消保處分析，主要來自網購市場，占比近六成，多為商品有瑕疵、廣告不實或退換貨爭議。

消保處說明，網購商品原則上有七天鑑賞期，但不少消費者為了檢查而拆封，業者卻以定型化契約「拆封不退」條款，拒絕退貨。王淑慧表示，已督促經濟部依「電器買賣定型化契約應記載及不得記載事項」與「電器及電子商品標示基準法」，加強監督與查核。

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