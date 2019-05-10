有病媒蚊孑孓、食物過期...消保處稽查32托嬰中心 逾半不合格

2019-05-10 11:31

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕托嬰中心是許多家長重要托育選擇，但近年不當照護事件時有耳聞，對此，行政院消費者保護處日前針對8縣市，共32間托嬰中心，分為社政、衛生、環保、建管、消防5大項進行聯合稽查，發現共有19家業者有不合格情況。消保官梁明圳表示，衛生方面不合格的情況最高，像是有發現冰箱內有放魚飼料、過期肉品、過期近5年的麵筋、環境中有病媒蚊孑孓、專責人員不會操作傳染病通報系統等；相關缺失均已開罰並要求限期業者改善。

消保處今年3月至4月期間針對6直轄市及新竹市、彰化縣的托嬰中心進行聯合稽查，社政項目共有6家有不合格情況，主要是公共意外險及團體險保額不足、保健箱藥品過期等；衛生項目共8家不合格，主要是人員感染管制教育訓練不實、廚房衛生（GHP）不合格等；環保項目有3家不合格，主要缺失是飲水機水質未定期檢測；建管項目有4家不合格，主要缺失為未辦理建築物公共安全檢查簽證申報；消防項目不合格有6家，主要缺失為避難逃生設備（標示設備、緊急及照明設備、避難器具）缺失。

消保官王德明表示，這次稽查分為5大項、35小項，雖然項目多但還是有13家完全符合規定，另有13家只有1項缺失，顯示多數業者都能符合相關規定。但還是有少數業者違規項目較多，像是高雄市私立愛丁堡托嬰中心，在衛生5個稽查項目中就有4個不合格，包含工作人員教育訓練時數不足、冰箱內有放魚飼料、過期近5年的麵筋、環境中有病媒蚊孑孓、專責人員不會操作傳染病通報系統等。發現病媒蚊方面，疾管署已依法開罰6000元。另一家高雄市私立優兒寶貝托嬰中心，冰箱發現逾期肉品也已開罰6萬元。

王德明表示，建議民眾選擇托嬰中心時，除要選擇合法立案的托嬰中心外，還要查看業的環境衛生，有無定期消毒、廚房衛生條件等；另一個重點就是托嬰中心師生比（法令規定1:5）及教師流動率，以及是否有裝設監視器等。

另外，立法院今年已三讀通過兒少法修正，增列監視設備為托嬰中心必要設備，未來等衛福部將相關子法完成訂定後，若業者未設置及為確保其正常運作，就可依法要求限期改善，未改善可依法開罰3萬至30萬元罰鍰。

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