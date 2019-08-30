外籍人士在台遺失皮夾  女警巧妙使用社群平台通知送還

2019-08-30 09:35

〔記者邱俊福／台北報導〕日籍男子溝口真矢日前來台旅遊時，不慎遺失皮包，被送交北市警大安分局臥龍街派出所，由於皮包內全為日本證件、日幣，熟黯英語的女警員林哲綾，急中生智用Instagram搜尋，意外找到失主帳號，便利用私訊功能聯繫上失主交還，讓失主頻頻致謝，無形中建立台日友好橋樑，有助於提升台灣警察形象，做了一場成功的國民外交。

而失主感謝之餘，除跟協助的女警合影，也在Instagram與Twitter等社群平台以英日文同步發文感謝台灣，內容中表達，丟失錢包被送到警察局，警察在找到我的IG之後，居然就回應我了，且搭計程車去領錢包時，外面已經有三人在等候，幫我付計程車錢，再拿回錢包後，也沒有跟我要求費用 ，像要融化一般，完全感受到台灣人的溫暖。

本月19日，臥龍街派出所警員曾怡瑄與蔡政良，獲林姓民眾拾得皮夾，依規定受理並開立領據。曾員清點皮夾內容物時發現，皮夾內全為日本證件、日幣，並無任何台灣證件或聯繫電話，深怕外籍人士已出境，此時輪休回來經過，熟黯英語的女警林哲綾，使用Instagram搜尋，果找到失主帳號。

便利用私訊功能用流利英文說明原由，並留下派出所電話地址，順利在失主上飛機前聯繫上，對方利用機場飯店電話與派出所聯繫，表示此刻比起搭飛機更希望拿回自己的皮夾，因此當日失主便搭乘計程車至所領取皮夾。

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