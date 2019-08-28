裝潢工程款拖2年 連call 10分鐘她就氣到提告

2019-08-28 22:54

〔記者王捷／台南報導〕黃姓少婦前年委託黃姓業者替家裡裝潢，不過雙方因工程款有糾紛，拖到今年6月還沒解決，黃男當時打電話給黃女，卻被掛電話，因此黃男在10分鐘內不間斷狂扣，黃女也不接，黃男只好傳簡訊給黃女稱「你會有報應」，引起黃女不滿，對黃男提告妨害自由，但是檢察官認定，黃男的騷擾行為，不構成妨害自由的要件，黃女有很多種方式拒接黃男的電話，因此做出不起訴處分。

40出頭的黃女在2年前曾委託黃男幫忙做裝潢，但是因為工程款與稅金，雙方有了爭執，今年6月多，黃男看到黃女的訊息還有未接來電，當時他回撥給黃女，但是在電話中講的不愉快，被掛了電話後，他心急想追討工程款，但黃女都不接電話，他打了10多分鐘，想要把事情講清楚，但黃男最後傳了簡訊「你會有報應」讓黃女不滿。

黃女將黃男傳來的簡訊、通話紀錄等截圖，並向警方提告，並指控黃男不斷打電話的行為，妨害她使用手機，涉嫌刑法304條強制罪。但是黃男否認犯行，他供稱只有打一下下電話，也沒有恐嚇的意味，只是跟黃女告知，會跟國稅局說她的行為。

檢察官認為，依據刑法304條定義的強暴、脅迫，必須要有物理上的暴行或是惡意的傷害，但是黃男只是不斷打電話，以常識來看難以認定是「暴行」，而且電話鈴聲也難以認定是「惡意的告知」，雖然黃男曾傳簡訊稱「會有報應」會讓人看到不高興，但是也不構具體。

另外，檢察官也認為，黃女有很多種方式不接黃男的電話，例如封鎖、飛航模式，黃女本身的「意識自由」並沒有受到黃男的壓抑，因此難以用強制罪起訴，最後做出了不起訴處分。

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