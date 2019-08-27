深夜狂按鄰居電鈴16次 男還嗆「慢慢跟你玩」GG了

2019-08-27 20:32

〔記者王定傳／新北報導〕許姓男子與同巷內的吳姓鄰居有糾紛，竟於晚間近11時許，跑到吳男住處一樓大門，在24分鐘內以「接續、間歇、長短不一」方式，狂按其電鈴16次，還嗆說：「慢慢跟你玩」；新北地院認定，許男這種製造噪音的強暴方式，已妨害吳男正常的休憩睡眠與居住安寧權利，依強制罪判拘30日。

檢警調查，47歲的許男與吳男是同巷鄰居，雙方有頂樓加蓋違建糾紛，去年5月18日晚間10點55分起，許男竟跑到對方住處一樓，以「接續、間歇、長短不一」方式狂按電鈴，按到晚間11點18分，總計16次，還嗆說：「要慢慢跟你玩」。

吳男不堪其擾報警處理，許男辯稱當時要找住在樓上的父親，因喝酒醉按錯電鈴，並無犯意。

不過，法官依證人指證及監視器畫面確認，雙方有糾紛，許男又口出「要慢慢跟你玩」，當時亦無酒氣，又沒有漫無目標行走、搖晃情形，加上雙方並非同號上下樓關係，並無難以辨別或按錯門鈴之可能，且案發時，吳男家人曾下樓與許男交談，若他真按錯門鈴，理當離去即可，無需一直再按，判定其辯詞不可採。

法官審理認為，當時正值深夜時段，巷弄內安靜，被害者亦準備休息，許男卻無故以接續、間歇、長短不一方式按電鈴16次，已逾一般人生活所應容忍門鈴噪音的必要限度，妨害吳男的睡眠休憩及居住安寧權利。

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