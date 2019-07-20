他耗時一年蒐證惡鄰製造噪音 獲賠20萬並令其禁聲

2019-07-20 23:37

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市林姓夫婦不滿疑似經營回收的樓上謝姓住戶長期製造噪音，嚴重影響居住品質，需要靠藥物入眠，經長達一年多的錄影、錄音後提告，橋頭地院判決謝女共賠償20萬元，並自晚上11點至隔天清晨7點，不得製造敲擊、拖地、放水等聲響，案情相當罕見，可上訴。

據了解，林姓夫婦住在高雄市左營區孟子路一棟大樓4樓，但自去年年初起，疑似在家從事資源回收工作的5樓謝姓女子，每日從早到晚甚至凌晨，均不定時發出「咚咚」的敲擊聲、放水聲、搬動重物之搬動聲，甚至有重物掉落地板之撞擊聲。

由於不定時的吵雜噪音，嚴重影響林姓夫婦居住安寧，夜間又無法獲得充足睡眠，迄至目前為止，僅能依靠藥物睡眠，謝女製造的噪音已達一般人難以容忍標準，居住安寧的人格權受到侵害，並經多次協調無效，因此要求賠償精神撫慰金各12萬元、租借器材及製作光碟等費用5萬元，及自晚間10時至翌日早上8時，不得製造噪音。

謝女則指稱，每日生活起居正常，晚間10時半入睡，早晨7 至8點起床，不曾在夜間發生任何聲響。並說，先前於職場受傷，無法工作，亦無收入，同棟住戶熱心提供資源回收物予她，希望能增加生活補貼及零用，否認在深夜進行搬動重物等會發出吵雜聲音的行為。

院方開庭，林姓夫婦並提出去年3月間連續錄音、錄影至今年5月間光碟，但因影音檔案數量龐大，僅勘驗部分光碟，證實有拖拉物品之聲音、敲打聲、放水流聲、東西掉落聲音、連續的敲打聲。

此外，承辦法官調查兩造年度用水量，謝女為獨居，林姓夫婦僅二人，她的用水量確為林家的1.5倍至2倍，顯然有大量用水之情形，因此判決謝女敗訴，並自晚間11時起至翌日7時止，不得製造流水聲、敲擊物品或地板、拖拉重物等聲響。

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