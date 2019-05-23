癡漢來電「示愛」騷擾600天 彰化美女議員快崩潰

2019-05-23 18:35

首次上稿 18:14

更新時間 18:35

〔記者劉曉欣、顏宏駿／彰化報導〕長相甜美的彰化縣美女議員劉惠娟，指疑因質詢狼師事件，引來癡漢電話與簡訊的連環騷擾，要求和她交往、做愛、要她當老婆，有時一天打多達2、30通，讓劉惠娟身心飽受煎熬地說，「再這樣下去都要看身心科了！」，劉惠娟今上午到警局報案，警方展開偵查，已鎖定特定對象。

劉惠娟今天在縣政質詢時表示，她關心狼師事件，沒想到卻引來癡漢天天的電話、簡訊問候，不分時段的打來無顯示來電的電話。劉惠娟說，她完全不知道對方是誰，但約在600天前一個晚上，她接到一通「未來電顯示電話」，對方說「我要妳做我女朋友」就掛掉，過沒多久又來電說「我要妳作我老婆」，她不接電話，對方傳簡訊來，寫得更肉麻，「我要跟妳作愛」。

劉惠娟說，她曾經試著請男士代接電話，電話那頭聽到男聲，就會立刻掛掉電話，如果是她接電話，就會反覆說出癡漢語錄，讓她身心疲憊，讓她覺得再這樣下去，她都要去掛身心科了。

劉惠娟說，這600天來，她每天被疲勞轟炸，有時一天甚至2、30通來電，她不接，對方就用簡訊大轟炸，留言極其肉麻，她感到很不舒服。她覺得會做這種事的可能是社會邊緣人，她擔心一旦到警局報案，對方一定會被鎖定，就要跑法院，就因為覺得他可能是弱勢或「精神不太好」，她與先生一再隱忍。今天凌晨2點半又接到對方「未顯來電」電話，她與先生已忍無可忍，只好到警局報案。

劉惠娟說，幾年前也曾遇過不明男子的電話轟炸，後來就停了，最近癡漢又來了，她不知兩者有無相關，但對她來說，就是騷擾！

員林警方目前已掌握一名特定對象，初步研判與狼師案無關，相關騷擾行為恐涉及「刑法」及「性騷擾防治法」、「社會秩序維護法」，警方會持續追查，不會姑息。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法