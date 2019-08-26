43歲大叔買春12歲少女 自首判賠150萬、緩刑5年

2019-08-26 13:22

〔記者王定傳／新北報導〕43歲連姓男子去年以1000至2000不等代價，5度與年僅12歲的少女小美（化名）進行性交易，連男自首犯行，並與小美及其家長和解同意賠償共150萬元，新北地院合議庭認為，連男自首可減刑外，加上有和解，法重而情輕，情堪憫恕再減刑，最後依與未滿14歲者為有對價性交行為罪，判刑2年，緩刑5年。

檢警調查，43歲的連男從去年6月起至7月24日，以1000元或2000元代價，在某產業道路旁停車格的汽車上或旅館內，5度與小美發生性行為。

由於少女在社工陪同下，向員警告知曾與連男發生性行為，連男到案後主動坦承犯行，另外供出其他4次性交易行為，並積極調解，最後同意以150萬和解，調解當日已給付25萬元。

合議庭認為，連男在其他4次犯行曝光前，就主動供出自己所作所為，符合自首要件，可以減刑，且他已坦認犯行，極具悔意並達成和解，有法重而情輕情形，在客觀上當足以引起一般人同情，縱給予法定最低刑度，猶嫌過重，依刑法59條給予減刑。

合議庭認為，連男因一時失慮，偶罹刑典，事後坦承犯行，深具悔意，並達成和解同意賠償150萬元，諭知緩刑五年，以勵自新，緩刑期間要依照調解筆錄條件，給付尚未履行的賠償金110萬元，若違反，得撤銷其緩刑宣告。

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