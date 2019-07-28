與少女2度嘿咻致孕 男無視禁令續往來不准緩刑

2019-07-28 23:20

〔記者王俊忠／台南報導〕22歲許姓男子結識15歲少女小雯，於2018年11月間2度帶小雯（化名）到台南市北區1家網咖包廂內發生性關係，這2次嘿咻導致少女懷孕，小雯父母怒告許男，雖然許有意以20萬元與對方和解，但許男無視女方父母禁令、持續與少女往來，女方父母不肯原諒。台南地院法官依2項與未滿16歲少女性交罪合併判許4個月徒刑，且不給緩刑寬貸。

判決指出，許姓男子是於2018年5月間認識14歲多的少女小雯，雙方進而交往、成為男女朋友，許男明知小雯是未滿16歲的少女，仍欲染指對方。

2018年11月17日下午1點許與同月24日下午1點許，許男2度帶剛滿15歲的小雯到南市北區一家資訊休閒館的2樓及5樓包廂內，與小雯合意發生2次性關係。這2次愛的交流，因為沒做好安全措施，竟讓年僅15歲的小雯「珠胎暗結」。

小雯母親得知女兒遭到許男伸狼爪染指還懷孕，氣得帶女兒上警局提告。

許男坦認與小女友發生性關係、害女方懷孕。台南地院法官審認，許男對小女友犯此案時、年僅22歲，坦承犯行，與女方是男女朋友關係，也願以20萬元與小雯家屬談和解，後因雙方意見不同，未能達成和解。法院就依2項與幼女性交罪合併判許男4個月徒刑。

對於許男求判緩刑，法官表示，雖然許男沒有前科不良素行，但在台南地院調查審理過程，許男仍不顧小雯父母禁令，執意與女方繼續往來，許對此也不否認，難認許男已反躬深省、改過自新，所以無法同意緩刑的請求。

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