2男想燒死泰籍移工洩憤 汽油彈丟錯位置錯燒他人車子被判4年

2019-08-26 12:39

［記者楊政郡／台中報導］年輕人血氣方剛，僅因路過泰籍移工宿舍起口角，曾、林、黃（另案偵辦）為了洩恨，買汽油製成汽油彈1顆，回頭縱火燒泰勞，卻找錯棟，機車後座曾男丟擲時，丟到該民宅車庫內自小客車，燒毀該車左後車輪及車輪上緣板金，所幸鄰居一起救火，未延燒至房舍造成更大災害，台中地院依縱火未遂判曾4年，林3年8月。

台中地院判決書指出，去年11月22日曾（25歲）、林（19歲）、黃，到潭子區某公司泰國籍移工宿舍，要找先前認識的同事飲酒，沒找到人，離去時卻與在場其他泰籍移工發生口角。曾男心生不滿，建議要縱火洩憤。當天下午1時許指示林去買汽油，曾與黃拿到汽油，倒進空玻璃酒瓶，將衛生紙塞住瓶口處，製作汽油彈1 顆。

黃嫌騎車載曾，曾手持上述汽油彈，回頭來找宿舍，可是卻看錯棟，瞄準到泰籍移工宿舍旁的一棟民宅，而曾嫌出手丟擲，汽油彈丟擲到黃女住宅車庫內，停放在車庫內自小客車，燒燬系爭車輛左後車輪及車輪上緣板金。

黃與曾兩人丟擲後就逃離現場，林又騎機車前往現場，要觀察燒燬情形，然後回去陳報丟錯棟了。附近民眾見狀滅火，火勢未延燒到住宅，循線查獲曾、林兩人，另行通緝黃某到案。

法官發現，該車輛停放住宅車庫，車庫與住宅緊密銜接，是住宅出入口之一，又外有鐵捲門，上有天井帷幕，在車庫縱火燃燒，很容易延燒至住宅，該案是鄰居即時施救，才未讓災害擴大。

審酌曾男與被害人以達成和解，所幸未造成人員傷亡及財產重大損失，依放火未遂罪判處4年，林3年8月（此為7年以上重罪），黃另案審理。

示意圖

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