大火後又遭查扣 6000公斤煙火 思源焰火喊告消防局

2019-08-22 21:37

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕國內知名煙火製造廠苗栗縣造橋鄉思源焰火公司，日前傳出火警，導致2名女移工受傷，苗栗縣消防局隔日進入廠區進行安檢，發現有專業高空煙火存放於一般爆竹倉庫內，已違反安全距離規定，共沒入6000多公斤煙火並將銷毀，但業者喊冤，稱全廠區皆屬合法煙火製作場所，存放方式並無違規，擬向消防局提告求償。

思源焰火公司日前因作業員敲壓裝有火藥的高空煙火彈時，不慎引發火花，15坪廠房瞬間付之一炬，泰國、印尼籍兩位女移工分受輕重傷。

消防局配合鑑識小組進入廠房內進行安全檢查，在一般爆竹存放倉庫內發現大量專業高空煙火，火藥量約1000多公斤，已違反「爆竹煙火管理條例」，全面清查後共沒入6000多公斤的專業煙火，火藥量達1200多公斤，除了將予銷毀，也將對業者祭出30萬元以上罰款。

但思源焰火公司負責人吳思源喊冤說，全廠製造區經審查皆屬於合法危險性工作場所，因連日大雨，基於安全性考量存放，但消防局擅自將煙火半成品移至戶外任雨淋濕，不僅未能說明何處違法，還恐讓煙火浸溼導致化學變化，然而消防局仍強制沒入，且過程也未按規定申請危險運輸許可，恐釀意外，質疑一切不合法不合理，將向執法人員提告求償。

消防局火災調查科長黃錫君解釋，專業煙火與一般爆竹庫房的安全距離、構造設備規定皆有不同，遭查的倉庫內含1000多公斤專業煙火火藥，按規定需距離隔壁建築30公尺，但該倉庫僅距離8至10公尺，屬違規存放，且有公共危害疑慮，須立即沒入，同仁依規定以每次200公斤載運量分批載走。

黃錫君說，一切皆依法行政，對於業者揚言提告求償，則予以尊重。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法