大火後又遭查扣 6000公斤煙火 思源焰火喊告消防局
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苗栗縣消防局在思源焰火廠區內一般爆竹倉庫內找到大量專業高空煙火，依法沒入並銷毀。（記者鄭名翔翻攝）

苗栗縣消防局在思源焰火廠區內一般爆竹倉庫內找到大量專業高空煙火，依法沒入並銷毀。（記者鄭名翔翻攝）

2019-08-22 21:37

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕國內知名煙火製造廠苗栗縣造橋鄉思源焰火公司，日前傳出火警，導致2名女移工受傷，苗栗縣消防局隔日進入廠區進行安檢，發現有專業高空煙火存放於一般爆竹倉庫內，已違反安全距離規定，共沒入6000多公斤煙火並將銷毀，但業者喊冤，稱全廠區皆屬合法煙火製作場所，存放方式並無違規，擬向消防局提告求償。

思源焰火公司日前因作業員敲壓裝有火藥的高空煙火彈時，不慎引發火花，15坪廠房瞬間付之一炬，泰國、印尼籍兩位女移工分受輕重傷。

消防局配合鑑識小組進入廠房內進行安全檢查，在一般爆竹存放倉庫內發現大量專業高空煙火，火藥量約1000多公斤，已違反「爆竹煙火管理條例」，全面清查後共沒入6000多公斤的專業煙火，火藥量達1200多公斤，除了將予銷毀，也將對業者祭出30萬元以上罰款。

但思源焰火公司負責人吳思源喊冤說，全廠製造區經審查皆屬於合法危險性工作場所，因連日大雨，基於安全性考量存放，但消防局擅自將煙火半成品移至戶外任雨淋濕，不僅未能說明何處違法，還恐讓煙火浸溼導致化學變化，然而消防局仍強制沒入，且過程也未按規定申請危險運輸許可，恐釀意外，質疑一切不合法不合理，將向執法人員提告求償。

消防局火災調查科長黃錫君解釋，專業煙火與一般爆竹庫房的安全距離、構造設備規定皆有不同，遭查的倉庫內含1000多公斤專業煙火火藥，按規定需距離隔壁建築30公尺，但該倉庫僅距離8至10公尺，屬違規存放，且有公共危害疑慮，須立即沒入，同仁依規定以每次200公斤載運量分批載走。

黃錫君說，一切皆依法行政，對於業者揚言提告求償，則予以尊重。

  • 被查扣的高空專業煙火。（記者鄭名翔翻攝）

    被查扣的高空專業煙火。（記者鄭名翔翻攝）

  • 思源焰火公司位於造橋的生產廠日前發生火警，造成2女移工受傷。（記者鄭名翔翻攝）

    思源焰火公司位於造橋的生產廠日前發生火警，造成2女移工受傷。（記者鄭名翔翻攝）

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