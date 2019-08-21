緩刑期間未按時報到 男聲請入獄補償被駁回

2019-08-21 22:32

［記者楊政郡／台中報導］白姓男子2011年間與未滿14歲少女口交、打手槍，被判1年6月，因無前科法官給予緩刑3年，但他到台中地檢署報到，卻被直接抓進去關，關出來後被取笑，檢察官怎可任意撤銷法官的緩刑諭知！認為檢察官違法，於是聲請刑事補償每天5千元共250萬，但法官判決駁回，因法官給他緩刑3年期間，諭知交付保護管束，他缺席太多次已被聲請撤銷緩刑，且經法官判決撤銷緩刑，當然被抓去關。

據悉，2011年間白男經由網路聊天室認識「linlin」，她未滿14歲，接續2次將她帶回住處，經「linlin」同意為其口交至射精，第二次則打手槍至射精，此案被「linlin」的家人提告，白男被判1年6月，但無前科法官給予緩刑3年，但白某完全不在意交付保護管束的約束，2015年元月16日地檢署通知他到案，他認為已經有緩刑了，沒想到到案後直接被抓進去關，當時檢察官說他的緩刑已經被撤銷了，他被關得一頭霧水，監獄內百思不得其解，同舍房有經驗的收容人都說「生眼睛也不曾見過」（台語），都取笑他好欺負。而他在2016年6月出獄後，非常不甘心，已經緩刑了還被抓去關，決定聲請刑事補償，請求每天賠償他5千元，總計250萬元。

法官調查發現，他的緩刑已經在2014年11月由檢察官聲請撤銷緩刑獲准，法官的裁定書指出，白男緩刑期間交付保護管束，2012年7月30日確定，並開始執行保護管束，但是白某2014年起，多次未按期報到，已給予書面告誡，從同年5月26日起，僅7月、10月兩次向該署觀護人報到外，其餘合法傳喚、書面告誡、訪視、電話查訪，均未於指定日報到，之後所有文書竟均退回「查無此人」，於是向法院聲請撤銷緩刑。

2018年底白某聲請刑事補償，因上述理由被駁回，2019年又同一理由來聲請，還是駁回。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法