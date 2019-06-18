誤打客人判賠10萬 貼心法官防賴帳附加緩刑條件…

2019-06-18 11:30

〔記者溫于德／台北報導〕張姓全家店長誤會客人竊取商品，毆打、拖行客人成傷後挨告；台北地院審理期間，雙方達成20萬和解，店長也已當庭給付10萬元。法官審酌雙方和解，但為避免店長僥倖利用分期之利，獲寬判後不再如數給付，要求店長應依緩刑條件按月給付客人1萬元，否則將宣告撤銷緩刑，可上訴。

起訴指出，去年11月27日凌晨3時許，店長監看店內監視器誤會客人竊取商品後離開，出門攔阻，並要求客人拿出購買物品供確認，但遭拒絕後，店長竟先徒手毆打客人身體，還拉肩膀處衣服拖行，見客人不斷掙扎，店長再以腳踢踹客人，並撿起客人掉落拖鞋毆打客人，害客人臉部受傷、疑似肋骨骨折、右腹壁及下腹壁抓傷、雙大腿及右膝壓痛等傷害。

店長在檢方偵訊時承認所有犯罪，院方審理時，則與客人達成和解，願意賠償20萬元，並當庭拿出10萬元給付完畢，其餘10萬元以按月給付1萬元方式分期賠償。

法官審理後認為，店長雖達成和解，但未曾獲客人表示願意寬恕，可見客人並無原諒使案件落幕的意思，因此，本案雖能以店長與客人達成和解為由，對店長量刑作有利認定，但量刑責任減輕程度仍屬有限，審酌店長有悔悟、贖罪意識，現已婚且須扶養未成年子女等，依剝奪他人行動自由罪判刑3月、得易科罰金9萬元，傷害罪有期徒刑1年。

但法官也考量店長沒有前科，僅因一時失慮犯罪，經偵審程序及刑罰警告後，應知所警惕，且因緩刑制度搭配緩刑撤銷事由，給予店長緩刑2年的條件是，要求店長應按月給付1萬元給客人，直到給付完畢，若有一期未給付，視為全部到期，並認定緩刑難收預期效果，有執行刑罰必要，撤銷宣告緩刑。

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