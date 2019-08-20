透天厝一樓出租進出門爆衝突 房東、房客兩家6人打成一團

2019-08-20 11:47

［記者楊政郡／台中報導］租屋糾紛何其多！陳姓屋主出租一樓店面給詹某夫妻開麵店，樓上出入都從後門的樓梯，造成詹某廚房工作不便，但反映無效，曾以強力膠封掉後門（已由消防隊排除），去年7月屋主母親、兄妹、子女5人要來看生病的陳某，也來了解後門是否暢通，但雙方積怨已久，兩家人打起來，滅火器、熱水、椅子齊飛，雙雙掛彩，檢方依傷害罪起訴詹某夫妻2人及陳氏一家4人。

起訴書指出，陳姓屋主1人居住在西屯區大鵬路1棟透天厝，前幾年把1樓出租給詹某夫妻開麵店，但樓上出入僅有後門的樓梯，樓梯又在麵店廚房內，每次陳某及其家人出入，很頻繁的開關後門，都造成詹某不便，但一時之間無法解決，雙方溝通又無效，詹某曾不理性的把後門以強力膠封掉，不讓人進出，陳某家人已提告強制罪，已不起訴起處分。

但廚房重地後門要不能不上鎖，卻經常有外人進進出出，2018年7月23日屋主的母親、弟弟、妹妹、兒子及女兒，都要來探望生病的屋主，也要來了解後門出入情形。

詹某妻子黎氏見他們到來，主動指著後門讓他們看（表示沒有封起來），屋主的妹妹帶著塑膠水管也要衝進來，被黎氏的母親阻擋，妹妹持塑膠水管就要攻擊，詹某拿起滅火器噴灑反擊，一群人就亂成一團，黎氏還舀起熱水潑灑，其他人還有拿起椅子攻擊，兩家的長輩（陳姓屋主母親、黎氏的母親）在一旁勸阻，但兩家6人打成一團，都吸入大量乾粉、灼傷，全身多處挫傷等等，也互告傷害。

檢方依傷害罪一併起訴兩家6人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法