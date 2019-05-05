不能沒有媽！房客留2子 房東養大如親生

2019-05-05

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕「他們不能沒有媽媽！」六十歲單親媽媽王素珠，辛苦扶養親生的一子二女成家立業，十三年前，看到房客與妻子離婚後，孩子無人照顧，還扶養房客的兩名兒子，雖非親非故仍視如己出。宜蘭家扶中心昨在母親節前夕頒獎表揚王素珠。她說，兩個孩子都是她的天使，希望以後都會有出息。

住在宜蘭縣五結鄉的王素珠原本從事理髮業，二十八歲與丈夫離婚，獨自扶養三名子女長大成人，都已經成家立業。約十三年前，王素珠看見住在家裡已兩年的陳姓房客，與妻子離婚後身心狀態不佳，只靠打零工為生，兩個兒子一個才兩歲、另一個剛出生，都無人照顧；王素珠不忍心，認為孩子是最無辜的，辭去理髮工作，專心照顧這兩名男孩。

視如己出 一帶13年

「時間過得好快，一晃就是十三年。」孩子的爸爸收入不穩定，兩個孩子跟著王素珠住，王素珠將孩子視如己出，陪伴孩子成長；宜蘭家扶昨頒獎表揚模範母親，王素珠的大愛精神獲選「毅力媽媽」；兩個孩子給王素珠一個大擁抱，高喊：「阿嬤我愛妳、我要孝順妳。」全場動容。

王素珠哽咽的說，她知道單親家庭的辛苦，有媽媽的照顧，孩子比較不會變壞，兩個男孩都是她的天使，很謝謝他們的陪伴，否則她也會很孤單。

「阿嬤我要孝順妳」

王素珠說，她會盡力讓兩個男孩健康成長，希望他們未來想要什麼，都能勇敢去爭取。兩個孩子都叫王素珠「阿嬤」，他們說，真的很愛阿嬤，要跟阿嬤一輩子住在一起，長大後會好好孝順她。

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