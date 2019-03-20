漲租不成縱火燒死無辜房客 惡房東判無期

2019-03-20 10:48

〔記者楊國文／台北報導〕台北市男子詹德榮多年前向台灣銀行租地後蓋房出租，但因土地租金近年持續上漲，他要向鄭姓房客調漲房租不成，憤而縱火洩恨，燒死無辜的另名黃姓房客。高等法院今依殺人罪判詹無期徒刑，褫奪公權終身。

判決指出，現年67歲的詹男20多年前向台銀承租北市歸綏街83巷的一塊地並搭建鐵皮屋，以2000元、3000元與4000元分別租給鄭、羅與黃3男，至少15年未調漲過。

詹男因所收房租不夠支付給台銀的地租，他多次想調漲租金，但租金最便宜、所住房間面積最大的鄭男反對，兩人爭吵不休，詹心懷怨恨，去年4月4日上午8時，涉到出租鐵皮屋內潑灑汽油點燃縱火，屋內只有黃姓房客一人在睡覺，逃生不及，全身慘遭大面積燒傷，送醫不治。

詹男犯案後轉往附近巷弄丟棄原本穿戴的鴨舌帽、再沿路脫下藍色外套，並搭公車到新北市蘆洲、企圖躲避追緝；但沿路監視器拍下他逃逸過程，檢警將他緝捕歸案後依殺人罪起訴。

詹男在院方審理時供稱，因氣不過鄭男才會縱火，和另2名房客無關，而雖又知道黃男住在該處，但因不清楚被害人工作時間，不確定死者有無在屋內；詹男律師則說，詹已認罪，而經濟狀況不佳的他則希望賠償黃的3名子女各20萬元。

但黃男兒女當庭控訴，詹男案發後一句道歉也沒有，且質疑承諾賠償也只是求輕判。

士林地院審理認為，詹男與房客間無深仇大恨，僅因租金緣故縱火，導致黃男當下面臨極大精神恐懼及身體燒灼痛苦，惡性重大，雖已承認犯案，未對死者家屬有任何彌補作為，判他無期徒刑。全案上訴高院後，今判詹無期徒刑，他未出庭聆判。

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