被爆利誘女房客排泄讓他嚐糞 35歲房東脫口：很難吃...

2019-08-14 09:42

〔即時新聞／綜合報導〕年約35歲、在高雄三民區擁有兩棟房子的一名房東被爆，不僅會向女房客收購女性的原味內褲與絲襪，甚至還以金錢利誘，要求女房客拉屎、嘔吐在他臉上，還當場吃下，更甚者，這名房東為了尋找更多貨源，還盜用正妹房客的照片張貼租屋資訊，誘騙更多女子。雖然這名房東否認相關指控，稱正常人不可能做這種事，是遭網友串通抹黑，卻在言談間又提及，「其實很難吃（糞便）。」

據今日出版的《周刊王》報導，曾擔任某消防單位義消、年約35歲的房東「老謝」，被曾經是房客的婷婷指控，會以「專題研究」的名義為由，要求女孩直接蹲坐在他的臉部排泄，每排泄一次會以500至1000元當作「泄禮」，並以口就屎當場吃下。據婷婷描述，老謝還會自備口罩蓋住眼睛，聲稱自己看不見女方私密處，以此卸下女性心防。報導也指，老謝還盜用多名正妹房客的照片張貼租屋資訊，並藉此招攬更多女性上勾。

報導指出，老謝除了會向女房客收購原味內褲和絲襪，以及吃屎喝尿，還會用一次500元的價格召集女孩們一同泡腳，再將女孩們泡腳時搓下的「泥垢」混著飲料一飲而盡，若喝不完還會裝罐冷藏。老謝甚至還成立一個群組，群組成員多達20多個，只要他有需要就會在群組徵詢想做專題的女性。據婷婷描述，她最初是因為有同學陪壯膽才嘗試，有一次甚至參加10個人的「專題研究」，在結束時老謝還誇獎一位「學妹」很會大便，並直呼「好飽喔」。

報導提到，也有女房客指控，老謝有備用鑰匙，曾闖入女房客房間偷取內衣褲，甚至偷翻房客的垃圾，以及對女房客告白，許多人因不堪其擾住不到半年就退租。在此事傳開後，曾獲績優義消的老謝，則被消防局取消義消資格。

針對相關指控，老謝則聲稱這一切都是一名女子串通網友抹黑，並稱自己才是被霸凌的人，還說流出的不雅圖片都是該女子率眾霸凌他所拍，並稱自己是義消，要顧及自己的形象，怎麼可能做這種事。不過報導也指，老謝在言談間卻又強調「其實很難吃（糞便）。」

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