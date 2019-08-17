控夫援交 鋼琴老師被指抹黑遭休妻

2019-08-17 14:57

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣一名鋼琴老師嫁入豪門，其公公號稱家產數億，是社頭鄉人人稱羨的「大慈善家」，未料鋼琴老師與先生這段婚姻一年內變質，兩人經常吵架，太太憤而搬到娘家居住，最令先生無法忍受的是，其家族親友均收到一張指稱他「家財數億...到處嫖妓援交」的黑函，先生認為這是太太刻意散佈，憤而提出離婚告訴，但法官採取指紋，無法證明散佈黑函為太太所為，判決先生敗訴。

提出離婚訴訟的蕭男在家族企業擔任高級主管，太太則是地方知名的鋼琴老師，兩人的婚姻在地方被認為「天作之合」，未料婚姻第一晚就生變，原來太太好奇先生的交友情況，偷窺先生的手機，驚見先生的wechat對話，有「援交」的訊息，太太氣得當晚就分房睡。

先生矢口否認有援交、嫖妓之行為，但太太心中已有疙瘩，兩人時常發生口角，太太便搬回娘家住。

兩人婚姻生變，後來先生的宗族親友不約而同接到一張黑函，上面寫道「蕭○○（先生）數億家產……表面風光，私下沒錢養家，卻是到處嫖妓援交」

。

這張黑函觸怒夫家，夫家認為是太太所為，便以太太搬離家中，未履行同居之義務，又惡意遺棄，提出離婚告訴。

法官將夫家提供多封黑函送請內政部警政署刑事警察局鑑定是否留有太太的指紋，結果均未出現任何指紋，因此無法證明散佈黑函為太太所為。

法官說，先生找援交妹之情節，只能證明其手機出現「援交訊息」，並無法證明其與援交妹性交之事實。又兩造長久分居，原告一昧苛責被告，惟被告表示有維持兩造家庭之意願，所以客觀上尚難認兩造之婚姻已達無法挽回之地步，因此判決原告敗訴。

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