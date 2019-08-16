女醫離婚訴訟ING 要丈夫返還不動產先獲勝

2019-08-16 11:10

〔記者溫于德／台北報導〕知名小兒科女醫提告要求丈夫將借名登記在男方名下的不動產，移轉登記給她；但丈夫不肯，且辯稱兩人目前正在打離婚訴訟，女方擔心家事法庭判決雙方離婚後，不動產遭收回，導致無法繼續經營診所，才會提告。台北地院認定女醫師是不動產真正所有權人，且丈夫無法提出證據證明曾出資承購不動產，日前判女醫師勝訴，可上訴。

女醫師指出，2004年為自行開業經營診所，她獨資購買兩處不動產，且當初考量方便向銀行取得優惠貸款利率等因素，決定商請當時還是男友的丈夫借名登記為房地所有權人，不過兩人當下並未簽立任何書面契約，但房地買賣契約、土地及建物所有權狀等文件正本均有她持有保管。

豈知丈夫前年3月突要求女醫師騰空房地並遷讓，她備感震驚、錯愕不解，依民法相關規定對丈夫提告，要求應將房地所有權移轉登記給她。

然而丈夫否認指控，且稱婚姻關係後來生變，導致女醫師從2011年10月離家後，未再匯款給他繳納不動產貸款、房屋稅、地價稅等，相關費用後來均透過自己存款或用信用卡支付。

至於女醫師之所以會提起本訴，丈夫也說，兩人離婚訴訟雖在審理中，但女方擔心不動產會遭家事法庭判決離婚後遭男方收回自用，導致無法繼續用來經營診所，才謊稱房地僅是借名登記在他名下。

法院認為，女醫師持有房地所有權狀、承購並辦理房貸等買賣交易重要文件原本，而丈夫無法說明為何原本由女醫師保管，可見丈夫是否為房地真正所有權人，已非無疑；此外，丈夫也無法提出證據證明曾出資承購不動產，因此，應採信女醫師主張，要求丈夫應將兩處不動產移轉登記給女醫師。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法