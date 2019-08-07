情人節悲歌 他援交被騙哽咽：只想脫魯

2019-08-07 23:52

〔記者王捷／台南報導〕李姓男大生想在情人節前找女伴度過浪漫一晚，沒想到卻遇到詐騙集團，要求他買4萬元點數就能見面，但店員聽完李男的要求覺得很奇怪，懷疑李男被騙，因此報案警員來關心，但李男一看到警察，以為自己觸法，激動哽咽說，他只是想找個人過情人節脫魯，拜託警員放他一馬，不過警員跟他解釋，這是詐騙集團常用的手法，如果真的被騙走4萬才該傷心，李男聽完後，落寞走出超商。

情人節對一個人到台南生活的李男來說相當難熬，在情人節前就開始尋覓是否有人能陪他過夜，即使花錢也沒關係，剛好通訊軟體的推薦好友中，有一名陌生的「女子」加他，聊了一會李男才得知這名「女子」有援交，也能能當李男的「一夜女友」，李男被愛情沖昏了頭，完全不曉得落入詐騙集團的伎倆中。

聊了2、3天，李男與「女子」不時聊天，但是對方始終沒有講價，李男第一次援交也沒主動問，但是女子說情人節可能會漲價，要李男先到超商買點數比較划算，可以先見面，如果覺得沒問題，可以約在情人節這一天，度過浪漫夜晚。

不過，到了超商，李男天真以為會遇到美艷援交妹，沒想到歹徒只用LINE要求他買4萬元點數，如果付不出來可以跟超商店員要求分期，超商店員聽到分期又要買大量點數，覺得可疑所以報案請警方到場，李男一度以為自己被抓，激動哽咽向警方求情，自己只是找人度過情人節。

警員要李男別緊張，如果真的去援交才會觸法，不過李男是陷入詐騙集團假援交詐騙的伎倆，要李男清醒一點，不要上當，要是真的上當才要心痛，最後李男落寞離開超商。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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