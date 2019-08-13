喝到抽搐雙眼上吊仍不戒酒 老婆訴離獲准

2019-08-13 17:19

〔記者王定傳／新北報導〕莊姓男子長期酗酒又不工作，每天喝2至3瓶米酒，早已酒精中毒，甚至曾因抽搐、雙眼上吊等原因至醫院急診、住院，仍不戒酒，其妻決心訴離，新北地院法官認為，莊男自陷身體健康狀況於無法預知危險下，其妻因此承受極大精神壓力，雙方婚姻已產生重大破綻，任何人處於相同狀況，都可能喪失維持婚姻希望，判准離婚。

據查，莊男與妻子於1988年結婚，育有3名子女，莊妻提訴指出，丈夫婚後長期無業，十幾年來天天酗酒，從早喝到晚，每天要喝2至3瓶米酒，有時還喝高粱酒，早已酒精中毒，出院後仍繼續喝酒，且因住院必須照顧，導致她無法繼續工作，承受重大壓力，2人雖仍同住，但感情淡薄，婚姻已破裂難以持續維持。

莊男否認無所是事，強調自己有做過鷹架工程及賣韭菜，也有輪流支付家庭費用，雖有喝酒，但只是半夜睡不著時小酌幾口而已。

審理時，2人次女親自出庭指證，父親從40幾歲開始不工作，整天在家喝酒，常喝得醉醺醺，即使不喝酒，身上也有酒味，這種狀況持續10年，後期更是無時無刻都是酒，且父親多次酗酒住院，出院休息1、2天後仍繼續喝酒。

依病歷等證據，莊男從2017年起至今年6月止，曾6次進出醫院甚至住進加護病房，例如，他曾因抽搐、全身僵直由家屬陪同以輪椅急診，或因抽搐、雙眼上吊搭救護車到醫院。

法官審理認為，莊男長期酗酒、無固定工作，多次進出醫院，仰賴妻子照顧，仍無意戒酒，自陷身體健康狀況於無法預知危險下，其妻因此承受極大精神壓力，需至身心科就診，婚姻已產生破綻、基礎動搖，有難以維持婚姻重大事由存在。

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