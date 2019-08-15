桃院法官延遲案件遭免職 他大嘆司法院鄉愿釀禍

2019-08-15 17:51

〔記者吳政峰／台北報導〕桃院地院法官俞力華（案發後辭職）5年內遲延案件多達45件，15日被職務法庭判決免職懲戒，而曾參與相關調查的職務法庭法官林孟皇得知後大嘆，如果司法院人事審議委員會2017年間願意正視此事，肯下手開鍘，就不會引發後續爭端，釀成傷害司法的禍果。

林孟皇表示，俞力華的問題早在2016年還只是試署法官就浮現，他當時奉命前往桃院視導，發現違失情節重大，一一列載回報，未料，人審會2017年審查她的試署晉身為實任（獲憲法保障終生職法官）議案，竟以「12票比10票」通過，身為人審會主席的司法院長許宗力雖然沒有投票，但從他事後感謝投下關鍵贊成票的人審委員來看，顯然是支持俞力華的人事案。

林孟皇強調，曾以改革派法官自居、現為司法院秘書長的的呂太郎，多年來嫻熟人事運作，只要他有心，透過司法院長指派11名官派委員，加上3名學者專家的人數優勢，在人審會中，絕對可勝過票選法官代表的12名，司法院有能力擋下這項人事案，卻鄉愿放行，套句這次懲戒案的承審法官所言「大家都說若當時司法院人審會有正確處理，之後也不會被挖出這樣多嚴重傷害司法的事例」。

林孟皇指出，當年俞力華的人事案，是許宗力上任後面對的第一個不適任法官去留議案，可惜許宗力、副院長蔡炯燉、呂太郎等司法首長不以公共意志的代言人自居，勇於「下重手」以保障人民權益，而是把「和諧」、「與人為善」作為執政的最高指導原則。

林孟皇認為，即便小英政府不憂讒畏譏，主導舉辦了司改國是會議，並緊盯改革進度，但司法院這樣的「執政方針」，讓司法公信依舊低迷，僅兩成七民眾對司法改革成效表示滿意。而近日接連爆發最高法院分案爭議、法官「公器私用」助理、俞力華免職等案，對照正逢司改總結會議二週年，格外諷刺！

林孟皇雖為職務法庭法官，但曾調查俞力華違失，也曾於人審會開會前公開質疑俞的適任性，因此本次主動簽請迴避，以免遭到外界質疑懲戒偏頗。

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