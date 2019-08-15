5年遲延案件高達45件 桃院法官被免職

2019-08-15 12:50

〔記者吳政峰／台北報導〕桃園地院法官俞力華（案發後辭職）於2013-2018年間無故遲延45件案件，其中一毒品案件甚至遲延2年多，且理由前後矛盾，嚴重影響司法公正性與信賴感，職務法庭認為已不適任法官一職，15日判決免除職務，轉任其他公職，雖然俞力華已辭職，但判決一出，她將無法申請回任法官或轉任檢察官，影響甚鉅。

職務法庭指出，俞力華審理一起毒品案時，3次改行簡易判決處刑裁定日期，影響法院裁定的確實性與公正性，而該起毒品案，檢察官起訴罪名為法定刑最輕本刑5年以上有期徒刑的「運輸第三級毒品」罪嫌，扣案毒品K他命共324包，重量高達316.85公斤，俞力華於2014年5月23日裁定改行簡易判決處刑當下，顯認該案被告合於兩次遞減輕其刑的情形，才能合於刑事訴訟法第449條「宣告緩刑」改以簡易判決處刑的要件。

但是俞力華遲至2014年7月30日都還在調查被告有無符合「證人保護法」或「毒品危害防制條例」的減刑事由適用餘地，且檢察官亦多次表示被告並不適用減輕其刑，俞力華竟在檢察官多次明示反對情形下，仍於2014年5月23日諭知合議庭已評議改行簡易程序，已見該案進行之草率。

況且，俞力華既然已認為該毒品案符合兩次遞減輕其刑的情形，開啟簡易程序，卻又遲延2年多才終結，其不終結原因，她竟稱主要在等檢方針對被告所供出上游共犯偵辦結果，才能確認被告能否適用毒品危害防制條例的減刑事由，前後矛盾，無異先射箭再畫靶，令外界質疑是否規避通常程序起訴案件須繁複嚴格證明程序之嫌，讓人民對法官是誠實、正直，會公平、公正審判之職務信任，大大懷疑。

職務法庭批評，俞力華處理本案態度輕忽、草率與前後矛盾，無正當理由遲延案件之進行，嚴重影響司法公正性及損及人民對於司法信賴，情節實屬重大。

此外，俞力華2013年6月6日至2018年2月1日任職期間，未能妥善管理所承辦案件進度，致承辦案件有「無故未接續進行」繼續6個月以上之案件達45件，未善盡及維護法官應勤勉、妥速執行職務之義務與形象，損及人民在司法上的受益權，影響當事人受充分而有效公平審判權利，並損及人民對司法的信賴。

職務法庭認為，俞力華無故遲延案件，已違反法官倫理規範第11條應謹慎、勤勉、妥速執行職務；第3條法官執行職務，應保持公正、客觀、中立，不得有損及人民對於司法信賴之行為；第12條第1項法官開庭前應充分準備，開庭時應客觀、公正等規定，符合法官法第30條第2項第5款嚴重違反辦案程序規定或職務規定、第6款無正當理由遲延案件之進行，致影響當事人權益及第7款違反法官倫理規範，嚴重遲延案件之進行。衡酌情節均已達重大程度，依法官法第49條第1項規定，應有懲戒之必要。

職務法庭合併觀察、一體評價上開二事實對法官職位尊嚴、職務信任及司法形象所造成的損害程度，再依責罰相當精神及比例原則，衡酌俞力華嚴重違反辦案程序規定與職務規定、長期懈怠職務、稽延案件進行，經法院屢次通知改善，卻仍未遵期改善，一再反覆以同樣理由遲滯案件進行，違反被告適時審判請求權，足見她長期案件控管不佳、辦案態度消極、欠缺敬業精神、未以謹慎勤勉態度執行職務、維護法官職位榮譽與尊嚴、嚴重影響人民權益。

職務法庭認為，俞力華的違失行為，客觀上已影響一般人對法官應有勤勉、妥速、公正、客觀執行職務的形象，並損及當事人權益及對司法的信賴度，情節重大，綜合其行為所表彰的人格圖象、對案件之審理態度，倘如續任法官職務，實有負人民期許司法應保障人民於訴訟上有受公正、迅速審判之權利，並審酌被付懲戒人亦自承其可能不適任，本庭認其已不宜續任法官職務，而應予免除法官職務。

職務法庭強調，法官依憲法規定，受人民託付行使司法權而職司審判，擁有斷人是非，乃至剝奪人財產、自由、生命之權柄，所應遵守之職業倫理規範要求，自遠較一般公務員為高，俞力華顯已不適任司法官一職，但未達應剝奪其任一般公務員資格之程度，因而依法官法第50條第1項第3款規定，處以免除法官職務，轉任法官以外之其他職務，以達懲戒目的。

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