落實司改 政院拍板修法 朝金字塔訴訟結構改革

2019-07-04 13:31

〔記者李欣芳／台北報導〕為落實司法改革國是會議的結論，行政院院會今天拍板司法院函送「刑事訴訟法」與「刑事訴訟法施行法」部分條文修正草案，修法主要針對落實上訴審條件做修正，並進行「金字塔型」刑事訴訟制度的改革，同時強化一審事實審查功能。

行政院政務委員羅秉成認為，目前刑事訴訟制度對上訴二審與三審的條件相對寬鬆，因此上訴案件相當多，被形容為「筒狀」，司改國是會議中，決議要進行「金字塔型」訴訟改革，也就是修正上訴要件，讓上訴案件減少，結構變成金字塔化。

司法院以「明案速判、疑案慎斷」為中心思想，建構「分流制刑事訴訟」，並配套擴大強制辯護範圍，以落實司改國是會議關於「金字塔訴訟結構」的改革目標，擬具「刑事訴訟法」的修法。

這次修法分為五大面向：1、採行分流制刑事訴訟（明案、疑案分流）；2、強化第一審事實審之功能；3、第二審採事後審兼續審制；4、第三審採嚴格法律審兼採上訴許可制；5、強化被告辯護倚賴權之保障等，共計增修條文107條。

上述修法函請行政院會銜後，羅秉成立即邀集司法院、法務部及律師團體進行多次研商會議，並參採法務部及律師團體所提意見，對於上述修法的改革理念原則上敬予支持及尊重，但建請宜審慎穩健地踏出改革的步伐，於我國刑事訴訟制度現有框架下，就現行實務所遭遇問題進行修法，以兼顧人民權益之保障及刑事訴訟制度架構的維持。

行政院建請司法院就「刑事訴訟法」之第二審及第三審訴訟程序，宜否大幅度修正限縮現行法之上訴範圍宜審慎研議，並於衡酌當事人訴訟權益保障、第二審及第三審的制度性功能後，就上述擬具部分對案條文與相關具體修正建議，供立法院及司法院審議上開修正草案時參考。

主持院會的行政院長蘇貞昌表示，這次修法主要是為提升整體審判效能，建構「分流制刑事訴訟」，並配套擴大強制辯護範圍，以落實司改國是會議關於「金字塔訴訟結構」的改革目標，請法務部持續與司法院及立法院溝通協調，順利通過。

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