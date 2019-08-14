老闆是「攝」狼 還突襲摸臀、親臉頰

2019-08-14 10:34

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕外籍女子小菲、娜娜（化名）受雇於苗栗縣林姓男子，在林男於苗栗縣竹南鎮開設的餐廳工作，豈料林男竟是「攝」狼，在提供給小菲、娜娜的宿舍安裝攝影機，竊錄小菲沐浴、更衣，林男被苗栗地院判處有期徒刑需執行1年，而民事侵權部分則判處林男分別賠償小菲與娜娜8萬5千、20萬元。

小菲指控，林男於2015年11月起至2017年6月止，不時趁她在廚房工作時突然從背後親吻她臉頰，讓人猝不及防，頻率更高達每週兩次以上。不僅如此，林男還不時從後捏掐她臀部；娜娜也指控遭受類似待遇，多次遭到性騷擾。林男喜愛偷摸兩女，若兩人稍有抗拒即增加兩人工作量，利用外籍勞工弱勢處境逞一己之慾。

另外，林男趁搭載娜娜機會，曾多次在車上突襲娜娜，鹹豬手直搗娜娜私密處，一逞獸慾，但離鄉背井工作的娜娜只能敢怒不敢言，與小菲一樣只能忍耐。

更離譜的是，林男竟當起「攝」狼，在小菲與娜娜宿舍臥室及浴室天花板上裝設攝影機，竊錄兩女沐浴、更衣時露出的乳房、臀部、陰部等身體隱私部位。

林男雖然全盤否認，辯稱只是開玩笑輕吻小菲臉頰，對於多次從後襲臀更是矢口否認。而是否曾在車上伸手觸碰娜娜私密處同樣不承認，只說碰觸的是娜娜腹部。但有證人出庭作證，戳破林男說詞。

苗栗地院法官認為，林男行為嚴重破壞僱傭關係之信賴及社會善良風俗，依妨害秘密、性騷擾防治法等判處林男有期徒刑，應執行1年。

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