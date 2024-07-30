自由日日Shoot》新興毒品戕害青少年 愷他命件數最多

檢調破獲大量毒品。（記者歐素美攝）

2024/07/30 05:30

〔記者陸運鋒／台北報導〕新興毒品崛起成為戕害國人身心健康警訊，刑事警察局統計，近三年新興毒品以愷他命最為氾濫，其次是含大麻成分的大麻煙油煙彈等毒品，再來為俗稱「喵喵」的甲基甲基卡西酮，不過，近來發生數起疑因吸食含有喪屍毒品之稱的「依托咪酯」煙彈，造成多起意外，甚至新北三重警分局一名員警因此不幸殉職，警方已將該毒品列入專案查緝並加強掃蕩。

刑事局表示，警方近年查緝毒品案件以愷他命件數最多，占比超過四成，其中，去年台北市警方偵辦毒品案件，追查出囤放倉庫，查獲一千兩百零六公斤愷他命及安非他命兩百廿七公斤，此外，刑事局在二○二二年美國警方合作，查獲海盜幫元老等人，以家具挾帶一點二公噸大麻到我國。

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根據衛生福利部去年針對新興毒品戕害年輕人的統計數據，十九歲以下毒藥物濫用者，愷他命佔百分之卅七點一、卡西酮五點九、大麻四點八；廿至廿九歲毒藥物濫用者，大麻佔十五點四、愷他命十三點七、搖頭丸五點五，顯見新興毒品已成戕害青少年主因。

此外，「喪屍毒品」依托咪酯已被法務部列為第三級毒品，預計十月正式生效，目前仍屬於管制藥品，近期有不肖業者鑽漏洞，將依托咪酯混入電子煙油中販售，讓青少年吸食後會出現無法思考講話、無法控制身體；警方已將依托咪酯列入掃蕩。

警方說，販毒集團多透過網路社群、通訊軟體等媒介，散布新興毒品販毒資訊，再搭配郵寄或藏放指定地點等，以非實際面交方式交易，增加斷點，降低遭查緝風險，警方將加強查緝網路供毒藥頭，溯源追查，另持續加強緝毒相關科技偵查教育訓練，突破傳統偵查困境。

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