販毒集團 開飲料店當毒窟 抄出千包毒咖啡

警方上門查緝，查扣一千多包的毒咖啡。（警方提供）

2024/07/30 05:30

〔記者許國楨／台中報導〕彰化縣莊姓毒販為逃避查緝，異想天開在白天經營手搖飲店掩人耳目，晚間則將店面變身為毒品分裝場，刑事局中部打擊犯罪中心今年三月間上門查緝，除逮捕莊嫌等三人，也查扣毒品市場價格約七十五萬，數量高達一千多包的毒咖啡，全案詢後依毒品罪嫌送辦。

刑事局中打第六隊長詹明佳昨指出，該隊今年一月間偵辦毒品案，陸續逮捕多名小藥頭，經溯源追查得知，貨源來自彰化縣四十歲莊姓男子，經布線跟蒐，發現主嫌莊男夥同都是三十九歲的關男、張男兩名共犯組成販毒集團，白天經營手搖飲店，卻以此為幌子，店面夜間則化身成為分裝場，實際上從事毒品分裝不法。

請繼續往下閱讀...

案經報請彰化地檢署檢察官指揮，會同彰化及台中警方組成專案小組共同偵查蒐證，今年三月間見時機成熟上門查緝，當場查扣毒咖啡一四九七包（重四五四一公克）、卡西酮一包三二四公克、封口機、分裝袋、電子磅秤、果汁粉一包十五點五公斤、咖啡包空裝袋一千五百個等證物。

而若以目前毒品市場價格每包五百元換算，這批毒咖啡市價約七十五萬元，警方同時逮捕莊嫌等三人，詢後依毒品罪嫌送辦，檢方訊後命莊以五萬元交保，另外擴大追查毒品來源；刑事局表示，參與製造、運輸、販賣毒品皆為重罪，依毒品分級程度處罰，最重可處死刑或無期徒刑，呼籲民眾切勿以身試法。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法