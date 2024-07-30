自由日日Shoot》毒品危害 安非他命最嚴重 新興毒品泛濫 去年「卡痛」查獲最多

法務部長鄭銘謙（右前一）等人視察查扣的毒品。 （記者歐素美攝） 「卡痛」在我國列為三級毒品（Kratom），去年國內毒品查緝總量第一名。 （資料照）

2024/07/30 05:30

〔記者歐素美、陳彩玲／綜合報導〕法務部昨宣布破獲跨國販毒集團，起獲黑市價逾廿一億、共五二五公斤安非他命及愷他命毒品，法務部長鄭銘謙到場宣布讓台灣成為「無毒家園」的緝毒決心；台灣高等檢察署檢察長張斗輝則表示，毒品危害以安非他命最嚴重，這幾年在監毒品犯已從五成下降至四成，但新興毒品泛濫是警訊。

另據台灣高等檢察署統計，去年國內各級毒品查緝量總計十八萬二六九一．六公斤，以第三級毒品十七萬九六四七．九公斤占九十八．三％居多數，主要為「卡痛」（Kratom），共查獲十七萬五三五五公斤。

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台灣高等檢察署檢察長張斗輝表示，安非他命是目前所有毒品中危害最嚴重的，這幾年來，在大家的努力下，去年緝毒量有史以來最高，今年仍將繼續打擊毒品，緝毒是永無止盡，而且是一場不能輸的戰役。

他指出，根據相關統計，以往在監的受刑人，有一半左右是屬於毒品犯，經過這幾年大家共同努力，目前在監收容的受刑人毒品犯約四成左右，已有所下降，另外新生的毒品人口也下降四成多。

不過，新興毒品泛濫則是目前的警訊，包括彩虹菸、依托咪酯或大麻等，危害國民健康。

卡痛列三級毒品 有成癮致死風險

卡痛被我國列為三級毒品，去年檢調與美國緝毒局聯手，在高雄港攔獲六只從印尼要轉運至美國的貨櫃，裡頭藏有約十七萬公斤卡痛，黑市價高達三百六十三億元，成為去年國內毒品查緝總量第一名。

卡痛是原生在東南亞的熱帶植物，樹葉含有影響精神的物質帽柱木鹼，服用後對人體有類似嗎啡的作用，有成癮風險，使用過量可能致死。二○一七年間，我國網路平台陸續有商家將卡痛磨成粉兜售，外觀看似抹茶粉，裝進膠囊或沖泡服用，宣稱可舒緩疼痛、提神、助眠、提高性慾等。

美國爆數十起吸食卡痛葉死亡案例

後來美國境內爆出有數十起吸食卡痛葉死亡的案例，衛福部食藥署認為，卡痛含有鴉片類受體促進劑，恐造成人體出現心跳過快、意識混亂、嘔吐、血壓升高等不良反應，避免民眾自行購買使用，進而成癮、濫用造成社會危害，二○一八年列為管制藥品。

同年六月間，法務部毒品審議委員會也決議，將卡痛列管為第三級毒品，隔年行政院正式公告生效。

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